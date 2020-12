Gazipur-Delhi Border Closed: पिछले कई दिनों से दिल्ली आने वाले अधिकतर रूट्स पर किसान प्रोटेस्ट के कारण यातायात बाधित चल रहा है. केंद्र सरकार के तीनों कृषि बिल को लेकर पिछले 21 दिनों से किसान दिल्ली बार्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अब किसानों के प्रदर्नश को देखते हुए दिल्ली से जुड़ने वाले गाजीपुर बार्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि जो लोग गाजीपुर को छोड़कर दूसरे रास्ते से दिल्ली को जाएं. Also Read - Kisan Andolan in Delhi: 17 दिन से दिल्ली में जमे किसान, टिकरी में भारी सुरक्षाबल तैनात, ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर

कृषि कानूनों के विरोध में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वैसे तो अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में जोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिंघू बॉर्डर के मुकाबले यहां प्रदर्शनकारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में कुछ कमी जरूर है.

Gazipur border (Delhi-UP border) is closed for traffic coming from Ghaziabad to Delhi due to farmers protests. People are advised to take an alternate route for coming to Delhi: Traffic Police

