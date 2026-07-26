कारगिल का सबक ऑपरेशन सिंदूर में दिखा, बिना बॉर्डर पार किए तबाह किए दुश्मन के एयरफील्ड-रडार, कारगिल युद्ध के सेना प्रमुख का बड़ा बयान

Kargil Vijay diwas 2026: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक (रिटायर्ड) ने कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या में कई अहम दावे किए. उन्होंने कहा कि कारगिल की भीषण लड़ाई ने भारत को तीन सबसे बड़े सबक सिखाए, इंटेलीजेंस और निगरानी को मजबूत करना, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना और तीनों सेनाओं (थल, नभ, जल) के बीच बेहतर तालमेल बिठाना. जनरल मलिक के अनुसार, इन्हीं सबकों ने बीते ढाई दशकों में भारत की सैन्य तैयारी की दिशा बदल दी, जिसका प्रमाण हालिया सैन्य ऑपरेशनों में दुनिया ने देखा.
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जनरल मलिक ने 1999 के कारगिल युद्ध और हालिया सैन्य कार्रवाइयों की तुलना करते हुए कहा कि कारगिल के समय हमें हर चोटी पर जाकर मुकाबला करना पड़ा था, लेकिन बीते वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें दुश्मन की सीमा में दाखिल भी नहीं होना पड़ा. हमने अपनी जमीन पर रहकर ही पाकिस्तानी एयरफील्ड्स और रडार स्टेशनों पर ऐसे सटीक हमले किए, जिससे वहां भारी तबाही मची. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस (BrahMos), आकाश (Akash) मिसाइल सिस्टम और S-400 जैसी स्वदेशी व अत्याधुनिक प्रणालियों ने वास्तविक युद्ध स्थितियों में खुद को साबित किया है. साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के तहत एकीकृत कमान बनने से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है.
आगे पूर्व सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि केवल तकनीक से युद्ध नहीं जीते जाते. उन्होंने कहा कि बंदूक से ज्यादा महत्वपूर्ण हमेशा बंदूक के पीछे खड़ा जवान होता है. हमें उनकी भलाई और हौसले का पूरा ध्यान रखना होगा. 1999 की यादें साझा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में भले ही कभी-कभी चिंता या अनिश्चितता का माहौल होता था, लेकिन जब भी वह मोर्चे पर जवानों के बीच जाते थे, तो उनका मनोबल देखकर उनका अपना हौसला दोगुना हो जाता था. किसी एक भी जवान ने कभी यह नहीं कहा कि काम कठिन है.
कारगिल के बाद गठित कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीडीएस पद का गठन और सिविल-मिलिट्री समन्वय उसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय केवल रणनीतिकारों को नहीं, बल्कि दुर्गम चोटियों पर लड़ने वाले युवा अधिकारियों, जवानों और बैकएंड सपोर्ट देने वाली इकाइयों को जाता है. युद्ध में सेना के सभी अंग एक ‘ऑर्केस्ट्रा’ की तरह सामंजस्य में काम करते हैं. साक्षात्कार के अंत में भगवद्गीता का जिक्र करते हुए जनरल मलिक ने कहा कि किसी भी योजना की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है. जैसा कि गीता में कहा गया है- ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म है.
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