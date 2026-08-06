जेन-जी एंटी नेशन नहीं, हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है, युवाओं संग डायलॉग में बोले मोहन भागवत

Mohan Bhagwat: मोहन भागवत ने कहा कि जेन जी अगर प्रदर्शन कर हैं तो वो अपने हैं. एंटी नेशन नहीं हैं. ये जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है.

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मोहन भागवत ने आगे कहा, हम अपने माता-पिता की बात मानते थे. आज जेन जी को लॉजिकल जवाब चाहिए. (photo credit, IANS, for representation only)

युवाओं से मोहन भागवत ने की बात

बोले, जेन- Z आंदोलन देश के खिलाफ नही

कहा, चर्चा से हर समाधान संभव है.

समाज माने तो कानून बनाना सार्थक है

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में बुधवार को युवाओं के साथ संवाद किया. मोहन भागवत ने कहा कि जेन जी (Gen Z) अगर ऐजिटेशन कर है तो वो अपने हैं. जेन जी और जेन अल्फा एंटी नेशन नहीं हैं. ये जो पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है. प्रोटेस्ट कंसेंसस बनाने का तरीका है. प्रोटेस्ट कंसेसस के लिए होना चाहिए डिवाइड करने के लिए नहीं. डायलॉग होना चाहिए अगर डायलॉग नहीं होता है तो फिर क्या करना है देखना चाहिए.

भागवत मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में किए जा रहे एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं. इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (IIMUN) की 15वीं वर्षगांठ पर किया गया. उन्होंने कहा कि हमें जेन-जी और जेन अल्फा की बात सुननी चाहिए. उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ. इस दौरान IIMUN के फाउंडर ऋषभ शाह ने संघ प्रमुख का इंटरव्यू भी लिया.

‘ जेन जी को चाहिए लॉजिकल जवाब ‘

मोहन भागवत ने आगे कहा, हम अपने माता-पिता की बात मानते थे. आज जेन जी को लॉजिकल जवाब चाहिए. अंग्रेजी में डिबेट कहते है हमारे यहां शास्त्रार्थ कहते हैं. जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कैसे करना क्या करना ये देखना चाहिए, बाबा साहब ने कंस्टीट्यूशन में दे दिया है. आंदोलन करेक्शन के लिए होना चाहिए किसी के ख़िलाफ नहीं. अगर कमी है ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए.

VIDEO | Mumbai: While addressing Gen Z and Gen Alpha, RSS chief Mohan Bhagwat says, “… You and I may not have any prior relationship, and if you ask me a question, I could ask, ‘Who are you to question me?’ But when we know each other and there is a connection, then I will… pic.twitter.com/OUe5E7AB5n — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026

‘ शिक्षा के लिए 6 फीसदी बजट ‘

मोहन भागवन ने आगे कहा कि शिक्षा के लिए 6 फीसदीका बजट हो. शिक्षा सबसे के लिए सुलभ होनी चाहिए. शिक्षा के लिए सक्रियता जरूरी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अनुशासन जरूरी है.