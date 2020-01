नई दिल्ली: देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत नए साल यानी आज से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद संभालेंगे. बता दें कि मंगलवार को रावत सेना प्रमुख के पद के पद से निवृत्त हुए हैं. बुधवार को जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे. जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. सीडीएस बिपिन रावत को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat: All the three services will work as a team. As per the task given to the Chief of Defence Staff we have to enhance integration and do better resource management. pic.twitter.com/QjuIxuGRHD

