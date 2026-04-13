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General Electric New Contract With Indian Air Force To Establish Depot Facility For F404 In20 Engines In India

फाइटर जेट इंजन बनाने वाली कंपनी GE ने की बड़ी घोषणा, अब भारतीय वायु सेना को देश में ही मिल जाएगी ये सर्विस

डिपो सुविधा का स्वामित्व भारतीय वायु सेना के पास ही रहेगा. साथ ही, संचालन और रखरखाव का काम भी एयर फोर्स ही करेगी. समझौते के तहत जीई एयरोस्पेस तकनीकी इनपुट, प्रशिक्षण, सहायक कर्मचारी और आवश्यक पुर्जों और इंजन में लगने वाले विशेष उपकरणों की आपूर्ति करेगी.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Good News For Indian Air Force: फाइटर जेट इंजन बनाने वाली अमेरिका कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सोमवार (13 अप्रैल) को भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, F404-IN20 इंजनों के लिए देश के भीतर ही एक डिपो सुविधा स्थापित की जाएगी. यही इंजन वायुसेना के तेजस विमानों में लगाए जाते हैं. डिपो सुविधा को भारतीय वायुसेना द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसके लिए GE Aerospace से तकनीकी इनपुट और सहायता ली जाएगी.

वायुसेना को कैसे होगा फायदा?

देश में इंजन डिपो सुविधा शुरू हो जाने पर वायुसेना की विदेशों में स्थित मरम्मत केंद्रों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी. इससे मरम्मत और रखरखाव में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. इस डिपो सुविधा का स्वामित्व भारतीय वायु सेना के पास ही रहेगा. साथ ही, संचालन और रखरखाव का काम भी एयर फोर्स ही करेगी. समझौते के तहत जीई एयरोस्पेस तकनीकी इनपुट, प्रशिक्षण, सहायक कर्मचारी और आवश्यक पुर्जों और इंजन में लगने वाले विशेष उपकरणों की आपूर्ति करेगी.

भारतीय वायुसेना और GE Aerospace लगभग पिछले चार दशकों से एक साथ काम कर रहे हैं. इसी कंपनी के F404-IN20 इंजन तेजस Mk1A लड़ाकू विमान में लगाए जा रहे हैं. तेजस मार्क-2 में भी GE F414-INS6 इंजन लगाए जाने हैं. वायुसेना और जीई एयरोस्पेस के बीच ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब इंजन डिलीवरी में देरी को लेकर एचएएल के साथ इसका तनाव बढ़ रहा है.

दरअसल GE Aerospace ने तेजस Mk1A के लिए अब तक केवल छह इंजन ही सौंपे हैं. फरवरी 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने 83 ‘तेजस Mk-1A’ लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपये का एक समझौता किया था. समझौते की शर्तों के अनुसार, विमानों की आपूर्ति का कार्य समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से आठ वर्षों के भीतर पूरा करना है. इन विमानों के लिए जीई को 99 इंजन अभी और सौंपने हैं. तेजस Mk-1A के दूसरे बैच के लिए भी इंजन सौंपने की जिम्मेदारी जीई एयरोस्पेस पर ही है.

हाल ही में HAL ने लगाई है पेनाल्टी

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने F404 इंजन की डिलीवरी में लगातार देरी के कारण एक सख्त फैसला लिया है. HAL ने अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ पेनाल्टी क्लॉज लागू कर दिए हैं. अब GE को पेमेंट करते समय हर देरी वाली यूनिट के लिए तय किया गया जुर्माना उसमें से काट लिया जाता है. HAL ने बताया है कि ‘लिक्विडेटेड डैमेजेस’ हर उस इंजन के लिए लगाए जा रहे हैं जिसकी डिलीवरी तय समय सीमा पर नहीं हो पाती. इस बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को उम्मीद है कि 20 नए GE F404 इंजन जून और दिसंबर 2026 के बीच मिल जाएंगे. भारतीय वायुसेना को इन इंजनों के जल्दी मिलने का इंतजार है.

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