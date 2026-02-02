Hindi India Hindi

General Manoj Mukund Naravane Book Controversy Army Chief Memoir Sparks Political Storm

संसद तक गूंजा नाम! कौन हैं जनरल नरवणे जिनकी लिखी किताब ने ला दिया सियासी तूफान, जानिए पूरा विवाद

Who is Gen Manoj Naravane: पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब में किए गए कुछ खुलासों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. सेना, सरकार और फैसलों से जुड़े संदर्भों पर उठे सवालों के चलते ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया है.

Manoj Mukund Naravane Book Controversy: पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई सैन्य अभ्यास या रणनीतिक बयान नहीं, बल्कि उनकी लिखी किताब है. इस किताब के कुछ अंश सामने आने के बाद देश की सियासत में तीखी बहस शुरू हो गई है और मामला संसद तक गूंजने लगा है.

जनरल नरवणे ने अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. वे वर्ष 2019 से 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे और इस दौरान देश ने कई संवेदनशील हालात देखे, जिनमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले शामिल थे. रिटायरमेंट के बाद उनकी आत्मकथा में इन्हीं दौरों से जुड़े कुछ अनुभव और घटनाओं का जिक्र किया गया है.

किताब को लेकर विवाद

किताब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इसमें सरकार के फैसलों और सैन्य तैयारियों से जुड़े ऐसे संकेत दिए गए हैं, जो गोपनीय या संवेदनशील माने जा सकते हैं. विपक्ष का कहना है कि इन खुलासों से न सिर्फ पूर्ववर्ती फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि ये भी स्पष्ट होता है कि अहम मौकों पर सत्ता और सेना के बीच संवाद कैसा था. इसी वजह से इस मुद्दे को संसद में उठाया गया और जवाब की मांग की गई.

वहीं, सरकार समर्थक नेताओं का तर्क है कि किताब को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है. उनके अनुसार, ये एक पूर्व सेना प्रमुख के निजी अनुभव और दृष्टिकोण हैं, जिन्हें राजनीतिक रंग देना सही नहीं है. उनका कहना है कि आत्मकथा का उद्देश्य घटनाओं को समझाना होता है, न कि किसी संस्था या व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना.

बड़ी बहस को जन्म दिया

रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि इस विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है. सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद टॉप सैन्य अधिकारियों को अपने अनुभव कितनी खुलकर शेयर करने चाहिए और कहां सीमा रेखा खींची जानी चाहिए. लोकतांत्रिक देशों में पारदर्शिता जरूरी मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संतुलन भी उतना ही अहम होता है.

सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से चर्चा में है. कुछ लोग जनरल नरवणे की ईमानदारी और साहस की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ऐसे बयानों से विवाद खड़ा होता है. कुल मिलाकर, किताब ने ये साफ कर दिया है कि सेना, राजनीति और सार्वजनिक विमर्श के बीच की रेखाएं कितनी संवेदनशील हैं.

Add India.com as a Preferred Source

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी पूर्व शीर्ष अधिकारी की कलम भी उतनी ही असरदार हो सकती है, जितना उसका पद हुआ करता था. जनरल नरवणे की किताब ने न सिर्फ उनके अनुभवों को सामने रखा है, बल्कि देश में सैन्य और राजनीतिक संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है.