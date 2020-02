श्रीनगर: सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बुधवार को कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के पास तैनात सैनिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा. सेना प्रमुख बनने के बाद मंगलवार को पहली बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे जनरल नरवणे ने नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती का जायजा लिया और इकाइयों का दौरा किया.

J&K: Chief of Army Staff General MM Naravane, visited Kashmir over 2 days to review the prevailing security situation. He was briefed by local Commanders on the situation on LoC, ceasefire violations, retaliation by India, counter-infiltration operations&operational preparedness. pic.twitter.com/KHBgLB75tM

— ANI (@ANI) February 26, 2020