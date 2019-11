नई दिल्ली: भारत की दो दिन की यात्रा पर आईं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की आज शुक्रवार को नई दिल्‍ली पीएम नरेंद्र मोदी से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी और दोनों देशों के बीच करीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी स्वागत किया जाएगा और बाद में वह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगी.

बता दें कि गुरुवार को रात में नई दिल्‍ली आईं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे. वह अपने दौरे पर कारोबार जगत के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के अलावा भारतीय नेतृत्व से मिलेंगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट किया, ”हमारे संबंध की रणनीतिक संरचना को समृद्ध करते हुए। एंजेला मर्केल भारत दौरे की शुरुआत करते हुए दिल्ली पहुंचीं, इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5वें आईजीसी (अंतर सरकारी विमर्श) की सह अध्यक्षता करेंगी. यह एक साल में दोनों नेताओं के बीच पांचवीं बैठक होगी.”

Delhi: German Chancellor, Angela Merkel to meet Prime Minister Narendra Modi, today. The German Chancellor is in the national capital for the fifth India-Germany Inter Governmental Consultations (IGC). (File pic) pic.twitter.com/iRWCZfQAxI

— ANI (@ANI) November 1, 2019