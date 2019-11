नई दिल्‍ली: भारत की दो दिन की यात्रा पर आई जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल शुक्रवार को सुबह नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्‍वागत किया. चांसलर मर्केल ने कहा, मैं यहां भारत में आकर खुश हूं. जर्मनी और भारत बहुत करीबी संधियों से जुड़े हुए हैं. हम इस विशाल देश की विविधता के प्रति बड़ा सम्‍मान रखते हैं.

Diplomatic sources: Main topics on agenda of talks b/w India&Germany during German Chancellor’s visit include skill development, climate, artificial intelligence, sustainable development, security & economy. Talks on possible free trade agreement with EU to be discussed. https://t.co/2M7FcxD6Wm

