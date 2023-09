एक आंख पर काली पट्टी बांधकर G20 Summit में क्यों आए जर्मन चांसलर, जानें कारण

राजधानी दिल्ली में 9,10 सितंबर को आयोजित हो रहे G20 Summit में भाग लेने के लिए तमाम विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं. एक तस्वीर जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वह है जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज (German Chancellor Olaf Scholz) की. शोल्ज आज सुबह जब भारत पहुंचे और अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी हुई थी. ऐसा आपने पुरानी फिल्मों में कई विलेन को देखा होगा. लेकिन शोल्ज विलेन नहीं बल्कि G20 बैठक के लिए आए हमारे मेहमान हैं. वह एक आंख पर काली पट्टी बांधकर क्यों आए? इसका भी एक कारण है. चलिए जानते हैं क्या है वजह…

दरअसल जर्मन चांसलर को हाल ही में आंख पर चोट लग गई थी. उन्होंने एक फोटो भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी थी. उनके चेहरे पर दाहिनी आंख के पास गहरा लाल निशान बन गया था. इस चोट की ही वजह से उन्होंने अपने एक आंख पर पिछले करीब 1 हफ्ते से पट्टी बांधी हुई है.

अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने स्वयं ही लिखा था कि उनके इस लुक पर वह मीम्स देखने के लिए उत्साहित हैं. इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके लुक को समुद्री डाकू जैसा बताया. शोल्ज ने सोशल मीडिया पर लोगों को उनके लिए प्रार्थना करने व मीम्स बनाने के लिए धन्यवाद भी कहा.

आज जब वह दिल्ली में अपने विमान की सीढ़िया उतर रहे थे तो उनका यह लुक बड़ा ही शानदार दिखा. देखें उनका दिल्ली एयरपोर्ट का लुक…