गाजियाबाद- नई दिल्ली के बीच मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 16 ट्रेनें कैंसिल, 24 का रूट बदला, देखें पूरी लिस्ट

Ghaziabad New Delhi train derailment: उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलखंड पर साहिबाबाद के पास मालगाड़ी के 6 लोडेड डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस दुर्घटना के चलते कुल 53 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है, जिनमें 16 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि 24 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है. राहत व ट्रैक बहाली का काम तेजी से चल रहा है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 21, 2026, 11:49 AM IST
Ghaziabad new delhi rail reroute train
सांकेतिक चित्र
  • गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच मालगाड़ी के 6 लोडेड वैगन बेपटरी हुए; घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है,
  • हादसे के बाद दिल्ली मंडल ने यातायात नियंत्रित करने के लिए कुल 53 ट्रेनों के रूट और टाइम-टेबल में बदलाव किया है,
  • रेलवे ने 16 ट्रेनों को कैंसिल किया है, 24 ट्रेनों को वैकल्पिक रूटों पर डायवर्ट किया गया है और 5 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं,
  • DRM और ADRM सहित रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और ट्रैक साफ करने का काम चल रहा है,

Ghaziabad New Delhi train derailment: दिल्ली मंडल के व्यस्ततम गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलखंड पर मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जब साहिबाबाद से नई दिल्ली की ओर जाने वाली एक मालगाड़ी के छह लोडेड डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए. घटना साहिबाबाद स्टेशन से करीब एक किलोमीटर आगे की बताई जा रही है. हादसे के तुरंत बाद इस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी भी रेलकर्मी या यात्री के हताहत या चोटिल होने की सूचना नहीं है. उत्तर रेलवे (Northern Railway) के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस घटना का असर दिल्ली-गाजियाबाद सेक्शन की कुल 53 ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

मौके पर पहुंची रेलवे टीम

रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी गाजियाबाद से नई दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके छह वैगन बेपटरी हो गए. डिब्बों के पटरी से उतरते ही तेज आवाज हुई और ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) व ट्रैक को नुकसान पहुंचा. घटना की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM), एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर (ADRM) और उत्तर रेलवे के कई वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी राहत एवं बचाव टीमों के साथ तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे. भारी क्रेन और रिलीफ ट्रेनों की मदद से बेपटरी हुए वैगनों को हटाने और क्षतिग्रस्त ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू कराया गया.

और पढ़ें: रेलवे का बड़ा तोहफा, JFWCE एग्जाम और सावन मेला में देवघर के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा, टाइमिंग के साथ देखें पूरी लिस्ट

16 ट्रेनें रद्द, 24 डायवर्ट

इस रेल हादसे के कारण मुख्य लाइन बाधित होने से उत्तर रेलवे को आनन-फानन में कई ट्रेनों का शेड्यूल बदलना पड़ा. रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक, कुल 53 ट्रेनें इस व्यवधान से सीधे प्रभावित हुई हैं. स्थिति को संभालने और पटरियों पर दबाव कम करने के लिए रेलवे ने 16 यात्री/लोकल ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने का फैसला लिया है. इसके अलावा, लंबी दूरी और प्रमुख 24 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जिन्हें दिल्ली और नई दिल्ली के वैकल्पिक रेल मार्गों से निकाला जा रहा है ताकि यात्री गंतव्य तक पहुंच सकें.

5 ट्रेनें आंशिक रद्द

रद्द और डायवर्ट की गई ट्रेनों के अलावा, उत्तर रेलवे ने 5 यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है. इन ट्रेनों को गाजियाबाद या अन्य समीपवर्ती स्टेशनों पर ही रोक दिया गया है या वहीं से वापस संचालित किया जा रहा है. साथ ही, आनंद विहार और मुरादाबाद/एनसीआर मंडल की ओर जाने वाली 8 प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग रेल सेक्शनों में रेगुलेट करके चलाया जा रहा है. रेलवे कंट्रोल रूम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि बहाली का काम पूरा होते ही रेल सेवाओं को सामान्य किया जा सके.

यात्रियों के लिए अलर्ट

इस हादसे के कारण गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. लोकल और दैनिक यात्रियों को सड़क मार्ग या मेट्रो का सहारा लेना पड़ रहा है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप, हेल्पलाइन नंबर 139 या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति और डायवर्जन/कैंसिलेशन की जानकारी अवश्य जांच लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.