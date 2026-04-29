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9वें फ्लोर पर लगी आग ने कैसे पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया? गौर ग्रीन सोसायटी की घटना को लेकर शख्स ने बताया आंखों देखा हाल
Ghaziabad Gaur Green Avenue fire rescue: गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट की वजह से 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसने कई फ्लैटों को चपेट में ले लिया. अजय शर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी चोट की परवाह किए बिना हाइड्रेंट तोड़कर रेस्क्यू शुरू किया, उन्होंने बताया कि शुरुआती हालात कैसे थे और उन्होंने कैसे अपनी सूझबूझ से स्थिति को कंट्रोल करने में मदद की.
Ghaziabad Gaur Green Avenue society Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बुधवार सुबह एक भयावह मंजर देखने को मिला. 15 मंजिला इमारत के नौवें फ्लोर पर लगी आग ने देखते ही देखते ऊपर की कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया. रिपोर्ट्स की मानें तो धुएं का गुबार इतना बड़ा था कि वह दो किलोमीटर दूर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तक से साफ नजर आ रहा था.
गाजियाबाद के गौड़ ग्रीन सोसायटी में कैसे लगी आग?
शुरुआती रिपोर्ट्स की मानें तो, बुधवार सुबह करीब 8.30 बजे सोसायटी की इस पॉश बिल्डिंग में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच के अनुसार, आठवें या नौवें फ्लोर के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ. फ्लैट में रखे घरेलू सामान ने तेजी से आग पकड़ ली और देखते ही देखते लपटें बेकाबू हो गईं.
Ghaziabad, Uttar Pradesh: A fire broke out in a flat at the Gaur Green Avenue society in Indirapuram. Several fire brigade vehicles rushed to the spot, and efforts to control the fire are ongoing. No casualties have been reported so far pic.twitter.com/wqMQNhTxuO
— IANS (@ians_india) April 29, 2026
नौवें फ्लोर पर लगी आग पूरे बिल्डिंग में कैसे फैली?
नौवें फ्लोर से शुरू हुई यह आग हवा और ज्वलनशील सामान की वजह से ऊपर की 3-4 मंजिलों तक पहुंच गई. बिल्डिंग में चल रहे पुराने काम की वजह से वहां काफी लकड़ियां और मलबा पड़ा था, जिसने आग को भड़काने का काम किया.
VIDEO | Ghaziabad: Fire breaks out in Indirapuram’s Gaur Green Avenue society. Chief Fire Officer Rahul Pal said,
“At about 8:50 am, we were informed that a fire has broken out at the 9th floor of Gaur Green Avenue. 17 of our fire fighting vehicles were called on the spot and we… pic.twitter.com/Mzh4QVYW0B
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
वहीं. धुएं और आग के लपटों ने धीरे-धीरे करीब 9 फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों के नुकसान होने की संभावना है. हालांकि, इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई.
शख्स ने बताई भयावह सच्चाई
न्यूज 18 की एक न्यूज के अनुसार, लोकल रेसिडेंट अजय शर्मा ने घटना को लेकर बताया कि जब उन्होंने आग की लपटों को बढ़ते देखा तो वहां सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था और आग तेजी से फैल रही थी. उन्होंने बिना देरी किए हाइड्रेंट का कांच तोड़ा, जिससे उनके हाथ से खून भी निकलने लगा लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की. उन्होंने तुरंत पाइप लाइन चालू की और दमकल विभाग के आने से पहले ही लोगों को बचाने में जुट गए. सोसायटी के दूसरे लोग भी तेजी से आग बुझाने में तत्परता दिखाई,
कब लगी आग और कब बुझी?
आग लगने की पहली सूचना सुबह 8.30 बजे मिली थी, जिसके तुरंत बाद दमकल की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 10.45 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, समय रहते करीब 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और किसी भी जान-माल की हानि की खबर नहीं है.
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