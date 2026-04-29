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गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पॉश सासाइटी में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें भयावह मंजर

गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग

Published date india.com Published: April 29, 2026 11:31 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पॉश सासाइटी में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें भयावह मंजर
(photo credit ANI, for representation only)

गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग लग गई. इसने स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फ्लैट से धुआं और आग की ऊंची लपटें निकलती देख लोगों ने तुरंत सोसाइटी प्रबंधन और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुईं.


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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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