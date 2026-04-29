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Ghaziabad Indirapuram Massive Fire Breaks Out In Posh Society Watch Terrifying Video

गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पॉश सासाइटी में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें भयावह मंजर

गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग

(photo credit ANI, for representation only)

गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग लग गई. इसने स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फ्लैट से धुआं और आग की ऊंची लपटें निकलती देख लोगों ने तुरंत सोसाइटी प्रबंधन और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुईं.

#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire has broken out at Gaur Green Avenue in Abhay Khand, Indirapuram, Ghaziabad. More details awaited. pic.twitter.com/9t5OsoInfL — ANI (@ANI) April 29, 2026



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