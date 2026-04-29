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गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पॉश सासाइटी में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें भयावह मंजर
गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग
गाजियाबाद. गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़ी पॉश सोसाइटी में आग लग गई. इसने स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फ्लैट से धुआं और आग की ऊंची लपटें निकलती देख लोगों ने तुरंत सोसाइटी प्रबंधन और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुईं.
#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire has broken out at Gaur Green Avenue in Abhay Khand, Indirapuram, Ghaziabad. More details awaited. pic.twitter.com/9t5OsoInfL
— ANI (@ANI) April 29, 2026
ये खबर अपडेट की जा रही है.
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