By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गाजियाबाद में डबल डेथ ने मचाई सनसनी ; 13वीं मंजिल से कूदे बेटे की मौत, घर के अंदर मिली मां की लाश
गाजियाबाद में एक शख्स ने 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. जब पुलिस फ्लैट में पहुंची तो उसकी मां का शव भी मिला, जो दो दिन पुराना बताया जा रहा है. घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है. एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इस घटना का सबसे रहस्यमयी पहलू तब सामने आया जब पुलिस ने उसके फ्लैट में उसकी मां का शव भी बरामद किया.
मृतक की पहचान राजवीर के रूप में हुई है, जो अपनी 70 वर्षीय मां सतनाम कौर के साथ महागुनपुरम सोसाइटी में रह रहा था. गुरुवार को पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने राजवीर को गंभीर हालत में पाया और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जब पुलिस जांच के लिए फ्लैट में दाखिल हुई, तो वहां एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया बेड पर उसकी मां का शव पड़ा था.
मां की मौत से सनसनी
शुरुआती जांच में सामने आया है कि सतनाम कौर की मौत करीब दो दिन पहले हो चुकी थी. हालांकि, उनके शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई.
पुलिस के अनुसार, राजवीर अपनी पत्नी और बच्चे से अलग रह रहा था. उसकी पत्नी गौर सिटी-2 में रहती है. बताया गया है कि राजवीर अक्सर उनसे मिलने जाता था, लेकिन पिछले दो दिनों से वह वहां नहीं गया था. घटना की सूचना मिलने के बाद उसकी पत्नी तुरंत अस्पताल पहुंची.
जांच में ये भी पता चला है कि राजवीर पहले ज्योतिष से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसे इस क्षेत्र में खास सफलता नहीं मिली. हाल के समय में वह बेरोजगार था और कुछ समय से पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने में जुटा हुआ था. उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं. ये पूरा मामला कई अहम सवाल खड़े करता है. क्या मां की मौत पहले हुई और बेटे ने सदमे में आकर आत्महत्या की, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.
पुलिस ने क्या कुछ कहा?
सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया. फ्लैट की जांच के दौरान उसकी मां का शव भी मिला, जो लगभग दो दिन पुराना लग रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. ये घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक दूरी और अनसुलझे हालातों पर भी सवाल उठाती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें