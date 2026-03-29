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अब आउटर पर ट्रेन खड़ी रहने से परेशान नहीं होंगे यात्री, दिल्ली जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत, यहां बिछाई जा रहीं दो अतिरिक्त लाइनें
आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच चल रहे 'थर्ड और फोर्थ लाइन' प्रोजेक्ट का काम अब जोरों पर है. परियोजना के पूरा होते ही यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
New Delhi: ट्रेन से यात्रा करने वाले अक्सर एक अजीब समस्या का सामना करते हैं. कई बार लंबी दूरी की ट्रेनें अपने गंतव्य से कुछ किलोमीटर पहले आउटर पर खड़ी हो जाती हैं. इससे यात्रियों का समय तो बर्बाद होता ही है रेलवे का खर्च भी बढ़ जाता है. कई बार तो ट्रेनें आउटर पर इतने समय तक खड़ी रहती हैं कि यात्री वहीं उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं.
गाजियाबाद से नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन की ओर यात्रा करने वाले यात्री ऐसी परेशानी का सामना अक्सर करते हैं. अक्सर इस रूट पर र साहिबाबाद या आनंद विहार के पास ट्रेनें खड़ी हो जाती है. लेकिन, अब इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है. दरअसल, आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच चल रहे ‘थर्ड और फोर्थ लाइन’ प्रोजेक्ट का काम अब जोरों पर है.
यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
आनंद विहार से तिलक ब्रिज के बीच चल रही परियोजना के पूरा होते ही यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके बाद ट्रेनों को लंबे समय तक आउटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आउटर पर खड़े रहने के कारण ट्रेनें लेट भी हो जाती हैं. अब इस लेट-लतीफी की समस्या से भी निजात मिलेगी. इस परियोजना में 1.32 किमी तक काम पूरा हो चुका. बाकी काम भी जल्द ही खत्म होगा.
बता दें कि वर्तमान में आनंद विहार और तिलक ब्रिज के बीच केवल दो ट्रैक हैं. ऐसे में जब निजामुद्दीन की ओर से आने वाली दो लाइनें भी इसी रूट पर मिल जाती हैं तो रेलवे ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ जाता है. इस समस्या से निपटने के लिए आनंद विहार-तिलक ब्रिज के बीच 2 और लाइन बिछाई जा रही है. कुल 9.77 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा रही है.
नई दिल्ली से तिलक ब्रिज तक 6 ट्रैक हैं और आनंद विहार के आगे 4 ट्रैक. लेकिन आनंद विहार-तिलक ब्रिज के बीच केवल 2 ट्रैक से परेशानी होती है. इस रूट की व्यस्तता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस पर रोज 180 पैसेंजर ट्रेनें और 42 मालगाड़ियां पास होती हैं.
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे उठा रहा है कई कदम
रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे कई अन्य कदम भी उठा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और बेहतर निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं. यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाएगा जिसके तहत केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सीधे प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी. जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं होगा या वेटिंग लिस्ट में होंगे उन्हें बाहर बने होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा.
76 चिन्हित स्टेशनों पर स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम की जा सके. इन क्षेत्रों में बैठने की सुविधा, पीने का पानी, शौचालय, टिकट काउंटर, सूचना बोर्ड और सुरक्षा जांच जैसी सुविधाएं होंगी, ताकि पीक समय में भीड़ को बेहतर तरीके से संभाला जा सके. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा होल्डिंग एरिया पहले ही शुरू किया जा चुका है.
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