Ghaziabad Polio Virus Case: क्या बढ़ रहा पोलियो का खतरा? गाजियाबाद के इस केस ने बढ़ाई टेंशन, अलर्ट मोड में प्रशासन

गाजियाबाद में पोलियो वायरस के अंश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. 12 क्षेत्रों में स्पेशल अभियान चलाकर करीब सवा लाख बच्चों की जांच और टीकाकरण किया जाएगा.

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Ghaziabad Polio Virus: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पोलियो वायरस से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. जिले के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से लिए गए सैंपल में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस टाइप-1 (VDPV-1) के संकेत मिलने के बाद प्रशासन ने व्यापक सर्वे और निगरानी अभियान शुरू कर दिया है.

तुरंत एक्शन के आदेश

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, वायरस के अंश मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले के 12 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है. इन इलाकों में पांच साल तक की उम्र के बच्चों की स्पेशल जांच की जा रही है. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह जाए.

इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 160 स्पेशल टीमें गठित की हैं. ये टीमें घर-घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी और जरूरत पड़ने पर पोलियो की दवा भी पिलाएंगी. अधिकारियों का अनुमान है कि इस अभियान के तहत करीब सवा लाख बच्चों तक पहुंच बनाई जाएगी.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने बताया कि फिलहाल जिले में किसी भी बच्चे में पोलियो जैसे लक्षण नहीं पाए गए हैं. ये कार्रवाई पूरी तरह एहतियात के तौर पर की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके. वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस तब सामने आ सकता है जब कमजोर टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में वायरस लंबे समय तक मौजूद रहे. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि पोलियो बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है. नियमित टीकाकरण और निगरानी से ऐसे जोखिमों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सरकारी टीमों का सहयोग करें. अधिकारियों का कहना है कि ये एक नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना और किसी भी संभावित संक्रमण को फैलने से रोकना है.

भारत को सालों की मेहनत के बाद पोलियो-मुक्त देश का दर्जा मिला था. ऐसे में किसी भी तरह के पोलियो वायरस का संकेत मिलने पर स्वास्थ्य एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं. यही वजह है कि गाजियाबाद में भी तेजी से सर्वे और टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है.