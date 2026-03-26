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Ghaziabad School Classes Will Be Held Online On March 28 Due To Inauguration Of Jewar International Airport

यूपी के इस जिले में 28 मार्च को ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं, जिलाधिकारी ने स्कूलों को पत्र भेजा, जानिए क्यों लिया गया फैसला

गाजियाबाद प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 28 मार्च को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में लोगों को ले जाने के लिए 800 बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Noida airport opening: 28 मार्च को होने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के कारण गाजियाबाद जिले में स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी. गाजियाबाद जिलाधिकारी ने स्कूलों को इस आदेश से संबंधित पत्र भेजा है. गाजियाबाद प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 28 मार्च को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में लोगों को ले जाने के लिए 800 बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. सभी स्कूलों में इसीलिए कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने का आदेश दिया गया है.

क्या है जिलाधिकारी की आदेश?

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंदर कुमार मंदार ने मंगलवार, 24 मार्च की शाम को यह आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया है, “नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का उद्घाटन 28 मार्च, 2026 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा. इस दिन सरकारी विकास योजनाओं के लाभार्थियों को लाने-ले जाने के लिए गाजियाबाद से 800 बसों की व्यवस्था करने की जरूरत है. इसलिए, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, 28 मार्च, 2026 को गाजियाबाद इलाके के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें चलाई जाएंगी.”

हिंदु्स्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पत्र की एक प्रति वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों, परिवहन विभाग के अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिले के सभी स्कूल प्रिंसिपलों को भी भेजी गई है. रिपोर्ट में गाजियाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पी.के. सिंह के हवाले से बताया गया है कि परिवहन विभाग स्कूलों से 800 बसों का इंतजाम कर रहा है. यह अंतिम संख्या बाद में बदली भी जा सकती है.

गाजियाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पी.के. सिंह के अनुसार, जेवर तक एक बस के आने-जाने का खर्च लगभग 12,000 रुपये होने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी के लिए उनका किराया लगभग 22,000 तय है.

विपक्षी दलों ने की आदेश की निंदा

कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने सोशल मीडिया पर गाजियाबाद प्रशासन के इस आदेश की निंदा की है. डॉली शर्मा ने लिखा कि प्रशासन की इस चिट्ठी से पता चलता है कि छात्रों की पढ़ाई से ज्यादा वेंट मैनेजमेंट जरूरी है. स्कूलों से बसें ले ली जाएंगी और बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे. हम अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि इसका फ़ायदा किसे होगा.

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समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फ़ैसल हुसैन ने भी फैसले की आलोचना की है और कहा है कि बसों को अपने कब्जे में लेना आम तौर पर चुनावों या आपात स्थितियों के दौरान होता है. वहीं BJP ने कहा है कि बसों का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं को लाने-ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा. हमने गाजियाबाद से जेवर जाने के लिए अपनी तरफ से लगभग 500 बसों का इंतजाम किया है.