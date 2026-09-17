गाजियाबाद में स्कूल वैन ड्राइवर को आई नींद की झपकी, गड्ढे में कूद गई बच्चे लादे हुई वैन, रोंगटे खडे़ कर देगा VIDEO

गुरुवार की सुबह गाजियाबाद के एक स्कूल के बच्चे स्कूल वैन में बैठकर स्कूल जा रहे थे कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से वह अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से 6-7 फीट नीचे जा गिरी.

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गाजियाबाद में स्कूल वैन गिरी, बाल-बाल बचे स्टूडेंट @X.com के वीडियो से ग्रैब

गाजियाबाद में बच्चो को स्कूल ले जा रही थी वैन

ड्राइवर को झपकी आने से 6-7 फीट नीचे सर्विस लेन में कूदी वैन

वहां खड़े पेड़ ने टाला हादसा, वैन में सवार सभी सुरक्षित

गाजियाबाद के DAV स्कूल के थे वैन में सवार सभी 4-5 छात्र

गाजियाबाद के विजय नगर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है. यहां एक स्कूल वैन चला रहे ड्राइवर की झपकी लग गई, जिससे स्कूल वैन अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से 6-7 फीट नीचे बनी सर्विस लेन पर जा गिरी. गनीमत रही की इस स्कूल वैन के गड्ढे जैसे सर्विस लेन में गिरने से पहले एक खड़े पेड़ से टकराई जिसके चलते उसकी गति कुछ हद तक कम हो गई और पेड़ ने वैन को पलटने से रोक दिया. पुलिस के अनुसार, यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ. इस स्कूल वैन में प्रताप विहार स्थित डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले 4 या 5 स्टुडेंट सवार थे.

गनीमत रही कि सर्विस लेन में सैर पर निकला शख्स वैन गिरने के स्थान से समय रहते कुछ ही कदम आगे निकल चुका था, जिससे वह भी सुरक्षित बच गया. दूसरी ओर वहां खड़े पेड़ ने वैन में सवाल वैन चालक और स्टूडेंट्स को भी बचा लिया. पेड़ होने के चलते वैन उल्टी पटलने से बच गई और वह सीधे-सीधे अपने पहियों के बल पर ही सर्विस लेन में जाकर गिरी, जो मुख्य सड़क से करीब 6 से 7 फीट की गहराई पर थी.

कार के स्थिर होते ही वहां मौजूद शख्स तुरंत स्कूल वैन में सवार छात्रों की मददे के लिए आगे आए और उन्होंने वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश की. दरवाजा खुलने पर उसने स्थिति को सुरक्षित पाया.

बताया जा रहा है कि इस स्कूल वैन को 35 वर्षीय लखन चला रहा था, जिसे वैन चलाते-चलाते नींद आ गई और उसकी आंख लगने के बाद कंट्रोल से बाहर हो गई. गनीमत रही कि वैन में 4 से 5 स्टूडेंट सवार थे और किसी को कोई चोट नहीं आई है. सभी सुरक्षित थे और सामान्य थे.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और इस वैन में सवार सभी स्टूडेंट्स की उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है. यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

हालात काबू में देख और बच्चो की हालत ठीक-ठाक देख पुलिस ने उन्हें स्कूल भेज दिया और बच्चों के मां-बाप को भी सूचना देकर अपने पास बुला लिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह स्कूल वैन नहीं थी. बच्चों के पैरेंट्स ने इस वैक मालिक को खुद से ही बुक कर उसे रोजाना स्कूल से लाने-ले जाने के लिए बुक किया हुआ था. फिलहाल इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज करने की जानकारी नहीं है.