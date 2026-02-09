By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ghaziabad Sisters Suicide: 3 पत्नियां, लिव-इन पार्टनर और... तीन बहनों के सुसाइड केस में पिता को लेकर कई खुलासे
Ghaziabad 3 Sister's Suicide Case: गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड केस में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, पिता चेतन कुमार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. उसकी पारिवारिक और वैवाहिक जिंदगी को लेकर कई सवाल उठे हैं.
Ghaziabad Sisters Suicide: गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की कथित आत्महत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, इस दर्दनाक घटना से जुड़े नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. खासतौर पर लड़कियों के पिता चेतन कुमार के बयानों में लगातार विरोधाभास मिलने से मामला और संदिग्ध होता जा रहा है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चेतन कुमार ने अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो जानकारी दी है, वह तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती. उसने दावा किया कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि उसकी पहली पत्नी संतान पैदा करने में असमर्थ थी, लेकिन बच्चों की उम्र और पारिवारिक हालात इस दावे से मेल नहीं खाते. जांच में सामने आया है कि चेतन कुमार तीन पत्नियों सुजाता, हिना और टीना के साथ गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रह रहा था.
एक कमरे में सोते थे सभी लोग
पुलिस ने बताया कि तीन बेडरूम के फ्लैट में रहने के बावजूद पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था. इस असामान्य व्यवस्था ने भी जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, चेतन कुमार लगातार अपने बयान बदल रहा है और उसने शुरू में अपनी तीसरी पत्नी टीना के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की थी.
परिवार को लेकर कई बातें ऐसी सामने आई हैं, जो गंभी हैं. पहली पत्नी सुजाता से चेतन कुमार की एक बेटी और एक मानसिक रूप से दिव्यांग बेटा है. दूसरी पत्नी हिना से उसकी दो बेटियां थीं, जिनकी उम्र 14 और 12 साल बताई जा रही है. इन्हीं दोनों बच्चियों ने कथित तौर पर सुजाता की बड़ी बेटी के साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. तीसरी पत्नी टीना, जिसकी उम्र महज 22 साल है, उससे चेतन कुमार की तीन साल की एक बेटी है.
लिव-इन पार्टनर की भी हुई थी मौत
पुलिस ने चेतन कुमार के अतीत के एक लिव-इन रिश्ते पर भी ध्यान दिया है. जानकारी के अनुसार, साल 2015 में उसकी एक लिव-इन पार्टनर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जब वह राजेंद्र नगर स्थित एक फ्लैट की छत से गिर गई थी. उस मामले को भी जांच के दायरे में रखा गया है.
इस बीच, शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि तीनों लड़कियां मानसिक तनाव में थीं. पुलिस के अनुसार, पिता ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे, क्योंकि उसे लगता था कि वे कोरियन संस्कृति और एक टास्क-आधारित गेम की लत में पड़ गई हैं. मोबाइल छीने जाने के बाद लड़कियों के व्यवहार में बदलाव आया और वे अवसाद में चली गईं.
लड़कियों के नाना की अपील
घटना के बाद लड़कियों के नाना दिलीप ने सरकार से अपील की है कि ऐसे कोरियन टास्क-बेस्ड गेम्स पर बैन लगाया जाए. उनका कहना है कि अगर समय रहते इन पर रोक लगाई जाती, तो शायद उनकी नातिनों की जान बच सकती थी. फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. पिता के बयानों, पारिवारिक हालात, बच्चों की मानसिक स्थिति और पुराने मामलों को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.
