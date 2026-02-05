By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ghaziabad Sisters Suicide: क्या-क्या पसंद करती थीं तीनों बहनें, सुसाइड नोट में लिखी 19 चीजों की लिस्ट, परिवार से ज्यादा किससे था प्यार?
Ghaziabad Sisters Suicide: गाजियाबाद में तीन बहनों के खुदकुशी केस में डायरी से कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं.
Ghaziabad Sisters Suicide: हम अपने परिवार से ज्यादा कोरियन चीजों को पसंद करते हैं. ये बात लिखी है डायरी के उन 8 पन्नों में जिनका जिक्र गाजियाबाद में खुदकुशी करने वाली तीन बहनों ने अपने सुसाइड नोट में किया था.
तीन बहनों ने कथित तौर पर बुधवार तड़के गाजियाबाद की एक ऊंची बिल्डिंग में अपने नौवीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. इसमें 16 साल की लड़की और उसकी दो सौतेली बहनें, जिनकी उम्र 11 और 14 साल शामिल थी.
क्या लिखा है डायरी में
एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरी में आठ पन्नों के एक नोट में 19 ऐसी चीजों की लिस्ट थी जो उन्हें पसंद थीं. इसमें कोरियन, थाईलैंड, अमेरिकन, लंदन और जापान के एक्टर और शो शामिल हैं. इसमें कहा गया था कि उन्हें डॉबी स्टूडियो गेम, एविल नन गेम और आइस स्क्रीम मैन पसंद थे. डायरी में लिखी बातें कोरियन संस्कृति के प्रति उनके जुनून का संकेत देती हैं.
परिवार से ज्यादा प्यार करने वाली बात
गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है. नोट में लिखा था, हम कोरियन और के-पॉप हैं और तुम इंडिया और बॉलीवुड हो. हम अपने परिवार से ज्यादा कोरियन से प्यार करते हैं.
नोट में आगे कहा गया है कि कोरियन और के-पॉप हमारी ज़िंदगी हैं. लड़कियों ने कथित तौर पर लिखा कि उन्होंने अपने भाई को अपनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की और उसे कोरियन संस्कृति पसंद करना सिखाया. हम अपने भाई को बताते थे कि लेनो और कुइना कोरियन किरदार उसके भाई-बहन हैं, लेकिन मां आकर हमें ऐसा सिखाने से मना करती थी. हमें बुरा लगता था. फिर हमने अपने भाई को अपना दुश्मन बनाने का फैसला किया. नोट में कहा गया है कि वे डांट-फटकार से तंग आ गई थीं और उन्हें शादी करने से डर लगता था, खासकर किसी भारतीय लड़के से, और उन्होंने इसके बजाय मरने का फैसला किया.
(नोट: अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के मन में खुदकुशी या हताशा के विचार आ रहे हैं, तो याद रखें कि सहायता उपलब्ध है. यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत पेशेवर मदद की जरूरत होती है. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-
जीवनसाथी हेल्पलाइन (भारत सरकार): 1800-233-3330
टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन: 1800-891-4416
यहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और विशेषज्ञ काउंसलर्स आपसे बात कर आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. आपका जीवन अमूल्य है, बातचीत करें और मदद मांगें. याद रखिए, हर समस्या का समाधान है.)
