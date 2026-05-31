  • Hindi
  • India Hindi
  • Ghaziabad Surya Chauhan Murder Accused Asad Killed In Police Encounter Hindi News

बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस पर फायरिंग के बाद लिया एक्शन- जानें अब तक क्या कुछ हुआ?

गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी आसद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के दौरान उसने फायरिंग की थी. मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश अब भी जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: May 31, 2026, 4:08 PM IST
बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस पर फायरिंग के बाद लिया एक्शन- जानें अब तक क्या कुछ हुआ?
मुठभेड़ में मारा गया गाजियाबाद केस का आरोपी. Image- ANI

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था. इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश था और पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव लगातार बढ़ रहा था. अब इस चर्चित मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. हत्या का मुख्य आरोपी आसद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की तलाश कई दिनों से की जा रही थी. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आसद शहर छोड़कर फरार होने की तैयारी में है और इससे पहले वह अपने एक परिचित से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में पहुंचने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध मार्गों पर जाल बिछाया.

और पढ़ें: Ghaziabad: छात्रा की मौत के बाद दूसरे दिन फोन लुटेरा पुलिस Encounter में ढेर

पुलिस टीम पर फायरिंग

देर रात पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि आसद ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आसद गंभीर रूप से घायल हो गया.

मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है. वहीं, आसद को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटनास्थल से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और एक देशी पिस्तौल बरामद की है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यही हथियार पुलिस पर फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था.

हालांकि, आसद के साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. सूर्या चौहान हत्याकांड पहले से ही इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था. किशोर की हत्या के बाद स्थानीय लोगों और परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया था और लगातार छापेमारी की जा रही थी.

इस एनकाउंटर के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, दूसरी ओर पुलिस अब फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है ताकि पूरे मामले की कड़ियां पूरी तरह सामने आ सकें. गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है और फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.