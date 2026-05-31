बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिस पर फायरिंग के बाद लिया एक्शन- जानें अब तक क्या कुछ हुआ?

Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था. इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश था और पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव लगातार बढ़ रहा था. अब इस चर्चित मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. हत्या का मुख्य आरोपी आसद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी की तलाश कई दिनों से की जा रही थी. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आसद शहर छोड़कर फरार होने की तैयारी में है और इससे पहले वह अपने एक परिचित से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में पहुंचने वाला है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी और संदिग्ध मार्गों पर जाल बिछाया.
देर रात पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि आसद ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आसद गंभीर रूप से घायल हो गया.
मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि घायल पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर है. वहीं, आसद को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटनास्थल से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और एक देशी पिस्तौल बरामद की है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यही हथियार पुलिस पर फायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया था.
हालांकि, आसद के साथ मौजूद दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. सूर्या चौहान हत्याकांड पहले से ही इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ था. किशोर की हत्या के बाद स्थानीय लोगों और परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया था और लगातार छापेमारी की जा रही थी.
इस एनकाउंटर के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, दूसरी ओर पुलिस अब फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है ताकि पूरे मामले की कड़ियां पूरी तरह सामने आ सकें. गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है और फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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