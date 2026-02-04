  • Hindi
क्या है वो 'कोरियन लवर' गेम जिसके लिए 3 सगी बहनों ने दे दी जान? मिलते हैं कैसे टास्क

Ghaziabad News: गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तीन नाबालिग सगी बहनों ने कथित तौर पर ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.

सांकेतिक तस्वीर

Ghaziabad Mass Suicide: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल पुलिस प्रशासन, बल्कि हर माता-पिता को झकझोर कर रख दिया है. शहर की भारत सिटी सोसायटी में बीती रात तीन नाबालिग सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से गिरकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. शुरुआती जांच में इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे ऑनलाइन गेमिंग की घातक लत को मुख्य कारण माना जा रहा है.

आधी रात को घटी दिल दहला देने वाली घटना

ये घटना टीला मोड़ थाना क्षेत्र की है. भारत सिटी सोसायटी में चेतन कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं. रात के करीब 2 बज रहे थे, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था. इसी दौरान उनकी तीन बेटियां चुपचाप उठीं. तीनों की उम्र- 16 वर्ष, 14 वर्ष और 12 वर्ष है.

नौवें फ्लोर से नीचे लगाई छलांग

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, लड़कियों ने बालकनी में प्लास्टिक की कुर्सी लगाई और एक-एक करके नौवें फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी. ऊंचाई से गिरने के कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. शोर सुनकर जब तक लोग और परिजन वहां पहुंचे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

‘कोरियन लवर’ गेम का घातक जाल

इस दुखद घटना के पीछे जो वजह सामने आ रही है, वह बेहद डरावनी है. बताया जा रहा है कि तीनों बहनें मोबाइल गेम्स की बुरी तरह आदी हो चुकी थीं. वे विशेष रूप से एक ऑनलाइन टास्क-बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थीं.

क्या मिला था कोई टास्क?

अक्सर देखा गया है कि इस तरह के टास्क-बेस्ड गेम्स में खिलाड़ियों को अजीबोगरीब और खतरनाक चुनौतियां दी जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से उकसाया जाता है. आशंका जताई जा रही है कि तीनों बहनों ने गेम के किसी आखिरी टास्क को पूरा करने के चक्कर में या गेम के प्रभाव में आकर यह सामूहिक कदम उठाया है. हालांकि, पुलिस इस एंगल की गहराई से जांच कर रही है.

क्या है ‘कोरियन लवर’ गेम?

मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के अनुसार, ये एक ऑनलाइन टास्क-बेस्ड गेम है. जो खिलाड़ियों को अलग-अलग टास्क (लक्ष्य) देता है. गेम के प्रभाव में खिलाड़ी खुद को भारतीय के बजाय कोरियाई समझने लगते हैं. इस गेम में कथित तौर पर ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और चरम स्थितियों में जानलेवा साबित हो सकते हैं.

कोरोना काल से शुरू हुआ था मोबाइल का सफर

परिजनों और पड़ोसियों के मुताबिक, तीनों बहनों के बीच गजब का सामंजस्य था. वे खाना, पीना, सोना और स्कूल जाना, सब कुछ एक साथ ही करती थीं. बताया जा रहा है कि COVID-19 महामारी के दौरान जब स्कूल बंद हुए और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, तभी से उन्हें मोबाइल की लत लग गई थी.

धीरे-धीरे यह लत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने स्कूल जाना भी कम कर दिया था. परिवार लगातार उन्हें मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहने की हिदायत देता था. पुलिस के मुताबिक, गेम खेलने को लेकर अक्सर घर में टोका-टाकी होती थी और माता-पिता के मना करने से लड़कियां मानसिक दबाव में थीं. संभवतः इसी विरोध के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया.

पुलिस की जांच और बढ़ते सवाल

गाजियाबाद पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है. मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि यह पता चल सके कि वे आखिरी वक्त में कौन सा गेम खेल रही थीं और उन्हें क्या निर्देश मिले थे. पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह केवल गेम की लत थी या किसी बाहरी दबाव में उठाया गया कदम? कोरियन लवर गेम की प्रकृति क्या है और क्या यह अन्य बच्चों के लिए भी खतरा है?

समाज के लिए चेतावनी

ये घटना एक चेतावनी है उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं. ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों को वास्तविकता से दूर एक आभासी दुनिया में ले जाती है, जहां वे सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं.

(नोट: अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के मन में खुदकुशी या हताशा के विचार आ रहे हैं, तो याद रखें कि सहायता उपलब्ध है. यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत पेशेवर मदद की जरूरत होती है. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-

जीवनसाथी हेल्पलाइन (भारत सरकार): 1800-233-3330

टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन: 1800-891-4416

यहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और विशेषज्ञ काउंसलर्स आपसे बात कर आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. आपका जीवन अमूल्य है, बातचीत करें और मदद मांगें. याद रखिए, हर समस्या का समाधान है.)

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं

