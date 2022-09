Ghulam Nabi Azad, Democratic Azad Party, CONGRESS, Politics, Jammu, Jammu and Kashmir, जम्मू: कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने आज सोमवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है . उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम – ‘डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी’ रखा है.Also Read - अंकिता मर्डर केस: CM पुष्कर सिंह धामी ने माना- हाल की घटनाओं से उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई

Jammu | Ghulam Nabi Azad announces the name of his new party – ‘Democratic Azad Party’

He resigned from the Congress party on August 26th. pic.twitter.com/xKKrVYMvOd

