Ghulam Nabi Azad: कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी. भाजपा से मिलीभगत के आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि यह आदमी नहीं चाहिए तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है. जयराम रमेश के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहले वे अपना DNA चेक करवाएं कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं. वह देखें कि उनका DNA किस-किस पार्टी में रहा है.बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता-पता नहीं है. चापलूसी और ट्विट कर जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है.Also Read - गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा: सिंधिया ने किया तंज, सचिन पायलट ने दिया ये जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के सवाल गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी उसके लिए दवा चाहिए. अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है. अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है. गुलाम नबी आजाद ने संसद में पीएम मोदी से राहुल गांधी के गले मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि वह मोदी से उलझे मैं नहीं. राज्यसभा से रिटायर होने के दौरान पीएम मोदी के आंखों में गुलाम नबी आजाद के लिए निकले आंसू के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले वह मोदी को क्रूर सकते थे लेकिन वे वैसे नहीं हैं. Also Read - गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- अब मिली आज़ादी

#WATCH | On asked if he’ll go with BJP if needed after forming a new party, GN Azad says, “Congress mein anpadhon ki jamaat hai, especially those sitting for clerical work…Those who know J&K, I can’t increase even one vote in BJP’s constituencies, they can’t do it in mine…” pic.twitter.com/FotLHYKrRN

