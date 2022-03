नई दिल्ली: जी 23 की नेताओं की बैठकों के बाद अब कांग्रेस वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने आज सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उनके आवास पर ही पहुंचे। ये मुलाकात गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस के जी-23 असंतुष्टों के कोर समूह की बैठक के बाद हुई, जिसमें कांग्रेस के आगे के रास्ते को लेकर चर्चा हुई थी.Also Read - UP Assembly Election: महिला प्रत्याशी बोली- चुनाव में हार का पैसा पूरा करने के लिए पति ने दोस्तों को बेचा, केस दर्ज

सोनिया गांधी और आज़ाद के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई. इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात अच्छी रही. हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाले रहें. हमारे कुछ सुझाव थे, जो हमने उन्हें बताये हैं.

Working Committee was asked for suggestions on the reasons for defeat in 5 states. The discussion was held to fight unitedly in the forthcoming Assembly elections to defeat the opposition parties: Congress leader Ghulam Nabi Azad after meeting party president Sonia Gandhi pic.twitter.com/av6WysOsom

