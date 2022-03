कांग्रेस के ‘G 23’ ग्रुप के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने रविवार को सियासत से संन्यास के संकेत देते हुए आज की राजनीति को गंदा बताया. समाज में बदलाव की वकालत करते हुए आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा कि अब हमे समाज में बदलाव लाना होना. उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक आपको किसी दिन पता चले कि मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं.उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रेसिडेंट की जगह नहीं खाली है, जब चुनाव होगा तो नेता तय करेंगे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा.Also Read - सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, मुलाकात के बाद कहा- मीटिंग अच्छी रही, मैंने कुछ सुझाव दिए हैं

#WATCH | "…We have to bring about a change in society. Sometimes I think, and it is not a big deal that suddenly you come to know that I have retired and started doing social service…," Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad said at an event in Jammu (20.03) pic.twitter.com/eCw8GR0NEm

— ANI (@ANI) March 21, 2022