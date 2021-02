Ghulam Nabi Azad Speech in Rajya Sabha Today: राज्यसभा में आज गुलाम नबी आज़ाद का आखिरी दिन था. गुलाम नबी आज़ाद को विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक (Narendra Modi Gets Emotional in Rajyasabha) हो गए. पीएम मोदी ने उस वाकये को याद कर भावुक हुए जब एक बार गुजरात (Gujarat) के यात्रियों पर जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, क़रीब 8 लोग मारे गए थे. पीएम ने कहा कि उस दौरान सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था. उनके आंसू रूक नहीं रहे थे. Also Read - PM Modi Emotional Video: राज्यसभा में भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की आंखों से निकले आंसू, जानिए क्या थी वजह

इसके बाद अपने विदाई भाषण में भी गुलाम नबी आज़ाद ने (Ghulam Nabi Azad Latest Speech in Parliament) कई बातें कहीं, जो सरकारों, देश और संसद के बारे में थी. इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें भारतीय मुसलमान (Indian Muslim) होने पर गर्व है. मैं ऐसे सौभाग्यशाली भारतीय मुसलामानों में से एक हूँ, जो कभी पाकिस्तान (Pakistan) नहीं गया.

पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद (PM Narendra Modi Ghulam Nabi Azad) को अपना सच्चा दोस्त बताया. और कहा कि सदन को आप जैसे नेता की ज़रूरत रहेगी. आपके अनुभव, आपके ज्ञान का सदन (Rajyasabha) को और देश को लाभ देने के लिए और आपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपके योगदान का धन्यवाद करता हूं. एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का मैं घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करता हूं.