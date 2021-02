Giriraj Singh On Rahul Gandhi: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नए कृषि कानूनों (New Farms Law 2020) को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पुडुचेरी में अपने संबोधन के दौरान कहा, ‘सरकार ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के खिलाफ तीन कानून पास किए हैं. आपको हैरानी होगी कि मैं यहां मछुआरों के बीच किसानों की बात क्‍यों कर रहा हूं? क्‍यों‍कि मैं आपको ‘समुद्र का किसान’ मानता हूं.’ Also Read - इस राज्य में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी

राहुल गांधी ने कहा कि अगर जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो ‘समुद्र के किसानों’ के लिए क्‍यों नहीं हो सकता? राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने निशाना साधा और हिंदी के अलावा इटैलियन भाषा में भी ट्वीट कर जवाब दिया. Also Read - PM Modi मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री ने Ajmer Sharif Dargah में चादर पेश की

गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने ट्वीट कर लिखा, ‘राहुल जी ! आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई, 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20050 करोड़ रुपये की महायोजना (PMMSY) शुरू की जो आज़ादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च (3682 cr) से कई गुना ज़्यादा है.

राहुल जी!

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्यपालन मंत्रालय में आएँ या मुझे जहाँ बुलाएँ,मैं आ जाता हूँ। मैं आपको नए फ़िशरी मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुदुच्चेरी में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताता हूँ। https://t.co/eV39avbeDt — Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) February 17, 2021

अपने अगले ट्वीट में गिरिराज सिंह ने कहा, ‘राहुल जी! मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्यपालन मंत्रालय में आएं या मुझे जहां बुलाएं, मैं आ जाता हूं. मैं आपको नए फ़िशरी मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुडुचेरी में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताता हूं.

Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. https://t.co/Lv9x3r8ozK — Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) February 17, 2021

इसके अलावा गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए इटैलियन भाषा में भी एक ट्वीट किया है जिसका आशय है-इटली में मत्‍स्‍य पालन के लिए अलग से मंत्रालय नहीं है. यह कृषि मंत्रालय और वन नीतियों के अधीन आता है.

राहुल ने मछुआरों से बातचीत की

राहुल गांधी ने मछुआरा समुदाय के लोगों से बातचीत की और मछली पकड़ने के दौरान उनकी समस्याओं को समझने के लिए नौका में उनके यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की. केंद्रशासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का अभियान शुरू करने की खातिर यहां आए राहुल ने कहा कि शब्दों के जरिए हर चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता है और बेहतर तरीके से समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है. उन्होंने यहां मछुआरे की एक बस्ती की यात्रा के दौरान कहा कि अनुभव का मकसद उनकी समस्याओं और मुद्दों को समझना है क्योंकि प्रश्नों से चीजों का कुछ हद तक ही पता चल सकता है.

राहुल ने तालियों के बीच कहा, ‘… कुछ चीजें नहीं बोली जा सकती हैं. कुछ अनुभवों का वर्णन नहीं किया जा सकता. इसलिए मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है. अगली बार जब मैं यहां आऊंगा, तो मैं मछली पकड़ने वाली नाव में आपके साथ जाना चाहता हूं ताकि आपके अनुभवों को जान सकूं.’ उन्होंने कहा कि इस अनुभव से उन्हें पुडुचेरी के मछुआरों के मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी. पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की उम्मीद है.

(इनपुट: ANI,भाषा)