नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू (Girish Chandra Murmu) को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल जबकि आर के माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया. यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं पीएस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. गौरतलब है कि केंद्र ने गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. जिसके बाद ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है.

Girish Chandra Murmu has been appointed as Lieutenant Governor of Jammu-Kashmir. pic.twitter.com/eFSrEhcTce — ANI (@ANI) October 25, 2019

PS Sreedharan Pillai has been appointed as the Governor of Mizoram. (File pic) pic.twitter.com/4nYgv0GTeh — ANI (@ANI) October 25, 2019