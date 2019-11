नई दिल्लीः महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी की सरकार बनने के बाद भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनसीपी के सभी 56 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 170 से अधिक विधायकों का समर्थन है. वहीं महाराष्ट्र में भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि यह जनादेश की जीत है.

वहीं इस सरकार के गठन से शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार शरद पवार को धोखा दिया है और उनके मन में पाप है. सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवींस ने कहा कि 24 अक्टूबर के नतीजों से यह साफ था कि जनता ने भाजपा और शिवसेना को सरकार बनाने का जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने इसका अपमान किया है.

Girish Mahajan,BJP on Sanjay Raut: Verbal diarrhoea will be the right phrase to use for him. Even many Shiv Sena MLAs are frustrated with him and they may also think of going with us. pic.twitter.com/UKMA2yimCe

— ANI (@ANI) November 23, 2019