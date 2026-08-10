'लड़कियां जींस पहनेंगी तो लड़के बिगड़ जाएंगे’... वकील ने विक्टिम के कपड़ों पर किया कमेंट, HC ने लगाई फटकार

लड़कियों के कपड़ों को लेकर समाज में अक्सर उठने वाली आपत्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ कहा कि कोई लड़की या महिला क्या पहनती है, यह उसकी निजी पसंद है. उसके कपड़ों को लेकर पड़ोसी, समाज, आरोपी या अदालत में पेश होने वाला वकील उसे निर्देश नहीं दे सकता. खास तौर पर यह तर्क कि लड़कियों के जींस पहनने से लड़के बिगड़ सकते हैं, बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य मानसिकता को दिखाता है,
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी 2013 के एक यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए की. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला एक युवती की शिकायत से जुड़ा था. उसने अपने पड़ोसी पर पीछा करने, यौन भावनाओं से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और उसे अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया था. निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी.
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से युवती के कपड़ों और उसके पश्चिमी पहनावे को लेकर सवाल उठाए गए थे. युवती ने बताया था कि वह सामान्य तौर पर जींस और टॉप पहनती थी. इलाके के कुछ लोगों ने उसके पहनावे पर आपत्ति भी जताई थी. यही नहीं, स्थानीय लोगों की कथित शिकायत में उसके कपड़ों को लेकर ऐसी बातें भी कही गई थीं कि वह अपने पहनावे से इलाके के युवा लड़कों को ‘बिगाड़’ रही है.
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कोर्ट ने इस सोच पर कड़ी आपत्ति जताई. जस्टिस सुधा ने कहा कि किसी महिला के पहनावे का उसके खिलाफ होने वाले गैरकानूनी व्यवहार से कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता.
कोर्ट ने साफ कहा कि समाधान लड़कियों और महिलाओं के कपड़ों को नियंत्रित करने में नहीं है. अगर किसी बच्चे के व्यवहार को लेकर चिंता है, तो माता-पिता और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने आचरण पर नियंत्रण रखना सिखाएं. दूसरों की निजी सीमाओं का सम्मान करना और हर व्यक्ति के साथ गरिमा से पेश आना सिखाया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की जिरह के तरीके पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि महिला के कपड़ों, चरित्र, जीवनशैली, धर्म या निजी पसंद को लेकर सवाल तभी पूछे जाने चाहिए, जब उनका मामले से सीधा और वास्तविक संबंध हो. अदालत ने माना कि इस मामले में युवती के कपड़ों को लेकर की गई जिरह अप्रासंगिक और अनुचित थी. कोर्ट के मुताबिक, किसी महिला का ऐसा पहनावा जिसे आरोपी या इलाके के लोग पसंद नहीं करते, उसकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता.
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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी गवाह से जिरह करने का अधिकार उसे अपमानित या शर्मिंदा करने का लाइसेंस नहीं है.कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी महिला की गरिमा पर हमला नहीं होने दिया जा सकता. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला के कपड़े, चरित्र, जीवनशैली, धर्म और निजी पसंद से जुड़े सवाल, जब तक वे मामले से सीधे तौर पर प्रासंगिक न हों, अदालत में नहीं पूछे जाने चाहिए.
मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आरोपी को बरी करने के फैसले को गलत माना. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A(1)(i) के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष लड़की के नाबालिग होने को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर पाया, इसलिए मामले में POCSO कानून लागू नहीं किया जा सकता.
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