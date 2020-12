नई दिल्ली: यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री एजुले ने उम्मीद जताई है कि आत्मा के अजर-अमर होने का भगवद गीता का सार 2021 के लिए आशा की किरण लेकर आएगा. Also Read - एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर तैयार किया 'साइबर सुरक्षा हैंडबुक', छात्रों को साइबर धमकी से बचाने में मिलेगी मदद

उन्होंने ट्वीट किया है, ''इस साल क्रिसमस के दिन ही गीता जयंती भी है, 55 सदी पहले आज ही के दिन गीता का उपदेश दिया गया था. 'आत्मा अजर अमर है, उसे जलाया या सूखाया नहीं जा सकता. आशा है कि आत्मा के अजर-अमर रहने का गीता का यह सार 2021 के लिए आशा की नयी किरण लेकर आएगा.''

उन्होंने लिखा है, ''गीता जयंती 2020 और क्रिसमस की शुभकामनाएं. भगवद गीता साहित्य की उम्दा रचना और ज्ञान का भंडार है. यूनेस्को की मदद से अनुवाद की जाने वाली पुस्तकों में से एक यह भी है.''

2/2 Happy #GitaJayanti2020 and Merry #Christmas #Bhagavadgita is a literary masterpiece and a wealth of wisdom – it was one of the works translated with the support of @UNESCO – the dialogue between #Arjuna & #Krishna is an inspiration for all @unesconewdelhi @IndiaatUNESCO

