'...तो 2025 से आगे नहीं चल पाएगी TMC सरकार', बंगाल में अमित शाह का ममता बनर्जी पर जोरदार हमला

अमित शाह (Amit Shah) ने लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 35 सीटों पर BJP की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि अगर लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो तृणमूल कांग्रेस सरकार 2025 से आगे नहीं चल पाएगी.

अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला.

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को बंगाल के सूरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee) और टीएमसी (TMC) पर जमकर हमला बोला. शाह ने लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 35 सीटों पर BJP की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि अगर लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो तृणमूल कांग्रेस सरकार 2025 से आगे नहीं चल पाएगी. ममता बनर्जी सरकार पर ‘हिटलर जैसा शासन’ चलाने के लिए निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में राज्य में 35 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटती है, तो ‘कोई भी राज्य में रामनवमी की रैलियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा.’

#WATCH | “…The only way to remove the crime of ‘Didi-Bhatija’ is BJP. The only way to free Bengal off terror is BJP. The only way to stop infiltration in Bengal is BJP…Give us 35 seats in 2024, there will be no need for 2025 (West Bengal poll); before 2025 Mamata did’s govt… pic.twitter.com/xDaTMXKDnb — ANI (@ANI) April 14, 2023

इस महीने की शुरुआत में रामनवमी उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर हिंसा हुई थी. शाह ने यहां बीरभूम जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं साफ-साफ कह दूं कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. 2024 के लोकसभा चुनावों में, हमें पश्चिम बंगाल से 35 से अधिक सीटें दें, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ममता बनर्जी सरकार 2025 से आगे नहीं टिक पाएगी.’ ममता बनर्जी सरकार 2026 में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने वाली है.

#WATCH | BJP workers presented a ‘trishul’ to Union Home Minister Amit Shah at ‘Jan Sampark Samavesh’ rally in Birbhum, West Bengal today. pic.twitter.com/aDvegosri0 — ANI (@ANI) April 14, 2023

उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी भले ही अपने भतीजे को अगला मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखती हों, लेकिन पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा. केवल BJP ही भ्रष्ट टीएमसी से लड़ सकती है और उसे हरा सकती है.’

#WATCH | “…Mamata didi, you might be dreaming that your nephew will become the CM after you. From here in Birbhum, I say that the next CM is going to be from BJP. The trailer has to be shown in 2024 (general elections),” says HM Amit Shah in Birbhum, West Bengal. pic.twitter.com/08E006QSqw — ANI (@ANI) April 14, 2023

बनर्जी के भतीजे अभिषेक तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी. शाह की टिप्पणियों पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. पार्टी ने इसे ‘अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक’ करार दिया.

