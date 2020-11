Bangladeshis, Rohingyas issue News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में Greater Hyderabad Municipal Corporation Election जंग का अखाड़ा बने हैं. रविवार को हैदराबाद में रोड करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बांग्‍लादेश रोहिंग्‍या के मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है. Also Read - भाजपा ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, अमित शाह बोले- मैंने कभी नहीं कहा

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बांग्‍लादेश रोहिंग्‍या के मुद्दे पर कहा, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लिखकर दे दें कि बांग्‍लादेश रोहिग्‍या को हटाना है तो फिर देखें केंद्र सरकार का रेस्‍पॉन्‍स. केवल चुनाव के दौरान चर्चा करना पर्याप्‍त नहीं है. संसद में जब भी बांग्‍लादेशी और रोहिंग्‍या पर चर्चा हुई तो उनका पक्ष कौन लेता है. लोग यह जानते हैं. लोगों ने इसे लाइव टीवी में देखा है. Also Read - नगर निगम चुनाव: ओवैसी के गढ़ में बोले अमित शाह, इस बार हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, हैदराबाद को निजाम कल्‍चर से मुक्‍त होना चाहिए और आधुनिक शहर और लोकतांत्रि‍क सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए. Also Read - असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर तंज, बोले- नगर निगम चुनाव प्रचार में अब केवल डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है..

बता दें कि शाह के आने से पहले रोहिग्‍या के मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था- यह बीजेपी ने दावा किया था कि 30,000 मतदाता रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो यहां मतदाता सूची में दर्ज हैं. मैंने कहा कि उन्हें ऐसे 1000 नामों की पहचान करनी चाहिए और पूछा कि क्या अमित शाह दिल्ली में सो रहे थे? वह उन्हें क्यों नहीं हटाते? उन्‍हें कौन रोक रहा है?

It was BJP that claimed there’re 30,000 illegal Rohingya refugees who’re enrolled in voters’ list here. I said that they should identify 1,000 such names and asked if Amit Shah was sleeping in Delhi? Why doesn’t he remove them? Who’s stopping him?: Asaduddin Owaisi, AIMIM Chief https://t.co/g9Vy4qpnDU pic.twitter.com/S8UInEqKN4

