नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के जोशीमठ में आयी प्राकृतिक आपदा को लेकर कहा है कि राहत तथा बचाव कार्य जारी है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) की तीन टीमें मौक़े पर पहुँच गई हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शीघ्र से शीघ्र स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाएगा और इस आपदा से निपटने में केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हर आवश्यक मदद दी जाएगी. Also Read - Uttarakhand Weather Forecast: चमोली, तपोवन और जोशीमठ में कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में आयी प्राकृतिक आपदा के समय राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. महाराष्ट्र में पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राहत तथा बचाव कार्य जारी है और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल(एनडीआरएफ) की तीन टीमें मौक़े पर पहुँच गई हैं. Also Read - Uttarakhand Glacier Flood: उत्तराखंड से आई राहत भरी खबर, सीएम रावत बोले- घबराने की कोई बात नहीं, नदी के बहाव में कमी आई

उन्होंने कहा कि बाकी टीमें भी उत्तराखंड जाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही वहाँ पहुंच जाएंगी. अमित शाह ने यह भी कहा कि आइटीबीपी के जवान भी वहां पहुंच गए हैं और साथ ही राज्य का तंत्र भी सक्रिय हो चुका है. Also Read - Uttrakhand Glacier Burst: उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही पर बॉलीवुड सेलेब्स ने किया रिएक्ट, सोनू सूद ने कहा- 'हम आपके साथ हैं'

Our brave ITBP personnel performing rescue operations in Uttarakhand. We are committed to help our people in need. @ITBP_official pic.twitter.com/CYpkZIbp05

— Amit Shah (@AmitShah) February 7, 2021