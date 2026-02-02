Hindi India Hindi

Global Budget Analysis Top 5 Countries Vs India 2026

कैसा होता है दुनिया की टॉप इकोनॉमी का बजट? किस सेक्टर पर करते हैं सबसे ज्यादा फोकस

भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश किए जाने के बाद, हर तरफ किसान, मिडिल क्लास और टैक्स स्लैब की चर्चा है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की अन्य महाशक्तियां जैसे अमेरिका और चीन अपना पैसा किन क्षेत्रों में झोंक रही हैं?

Top Economy Budget: बीते दिन यानी 1 फरवरी को देख का बजट पेश किया गया, जिसमें किसान, टैक्स और विकास की बातें की गई. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपना पैसा कहां खर्च करते हैं?

1 फरवरी 2026 को आए भारत के बजट के बीच, समझिए दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का बजट गणित और उनसे भारत के लिए मिलने वाले सबक.

1. अमेरिका- रक्षा और कर्ज का भारी बोझ

अमेरिका का बजट दुनिया में सबसे बड़ा लगभग 7.3 ट्रिलियन डॉलर का है. लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर में चला जाता है. अमेरिका का सबसे ज्यादा जोर सैन्य शक्ति पर है. वे चीन से मुकाबले के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर युद्ध की तैयारी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं.

भारी कर्ज में डूबा सबसे ताकतवर देश!

अमेरिका इस समय भारी कर्ज में डूबा है. हालत यह है कि उन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उतना ही पैसा देना पड़ रहा है, जितना उनका रक्षा बजट है. अमेरिका के बजट से भारत के लिए सबक है कि कर्ज लेकर विकास करना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन कर्ज का जाल भविष्य के विकास को रोक सकता है.

2. चीन- तकनीक और आत्मनिर्भरता की जंग

चीन का बजट करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का है जो पूरी तरह से भविष्य की तकनीक पर टिका है. उनका लक्ष्य अमेरिका को पछाड़कर ‘सुपरपावर’ बनना है. चीन का पूरा पैसा AI, चिप मेकिंग और ग्रीन एनर्जी में जा रहा है. वे अपने उद्योगों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं ताकि दुनिया के बाजारों पर उनका कब्जा रहे. साथ ही वे अपनी बूढ़ी होती आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च बढ़ा रहे हैं.

भारत के लिए सबक

भारत को भी अपनी PLI स्कीम यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को और बड़ा बनाना चाहिए ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकें.

3. जापान- बुजुर्ग आबादी और सुरक्षा का संकट

जापान का बजट करीब 770 बिलियन डॉलर का है जो दो बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है. पहली, तेजी से बूढ़े होते लोग और दूसरी, पड़ोसी देशों जैसे चीन से सुरक्षा का खतरा. जापान ने अपने शांतिवादी इतिहास को बदलते हुए रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. वे लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स पर निवेश कर रहे हैं. साथ ही, बजट का बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की पेंशन और इलाज में खर्च होता है.

जापान के बजट से सबक लें तो भारत अभी एक युवा देश है. हमें इस ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ का फायदा उठाकर अभी से हेल्थ और पेंशन का ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके.

4. जर्मनी- अनुशासन और सेना का आधुनिकीकरण

जर्मनी को बजट के मामले में सबसे अनुशासित देश माना जाता है. वे बहुत ज्यादा कर्ज लेने के सख्त खिलाफ रहते हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए खजाना खोल दिया है. इसके अलावा, उनका बड़ा निवेश ऊर्जा परिवर्तन पर है ताकि वे तेल-गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहें. उन्होंने बाहरी मदद में कटौती कर अपना पूरा ध्यान यूरोपीय सुरक्षा पर लगा दिया है.

5. यूनाइटेड किंगडम- स्वास्थ्य सेवा की चुनौती

ब्रिटेन का बजट करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर को है जो अपनी सरकारी सेवाओं, खासकर नेशनल हेल्थ सर्विस को बचाने की जद्दोजहद में लगा है. वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बजट का एक बड़ा हिस्सा निगल रही है. सरकार टैक्स बढ़ाकर अस्पतालों और डिजिटल हेल्थ सेवाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है. रक्षा पर भी खर्च बढ़ा है, लेकिन पहली प्राथमिकता जनता की सेहत ही है.

भारत को क्या करना चाहिए?

दुनिया के इन देशों के बजट को देखकर साफ है कि प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती हैं. अमेरिका और जापान रक्षा को चुन रहे हैं, चीन तकनीक को, तो यूरोप स्वास्थ्य और सुरक्षा को. भारत के लिए संदेश स्पष्ट है कि बजट सिर्फ लोक-लुभावन घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए. हमें रक्षा में आत्मनिर्भरता, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मजबूत हेल्थ सिस्टम के बीच एक सटीक संतुलन बनाना चाहिए.