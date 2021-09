Global COVID-19 Summit: पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं. भारतीय पीएम आज अमेरिका में आयोजित कोविड-19 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में टीकाकरण की स्थिति को लेकर दुनिया को अवगत कराया. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा बुलाये गए कोविड-19 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 95 अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ अपना टीका साझा किया.Also Read - बड़ी खुशखबरी: भारत में अब नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर! जानिए क्या कहा एम्स निदेशक ने...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड सम्मेलन में कहा कि 20 करोड़ से अधिक भारतीयों का पूरी तरह टीकाकरण हो गया है. जैसे ही भारत में कोविड-19 टीके का उत्पादन बढ़ेगा, हम अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति बहाल करने में सक्षम होंगे. Also Read - कोविशील्ड को मान्यता नहीं: भारत ने ब्रिटेन को चेताया, कहा- हम भी उठा सकते हैं ऐसा ही कदम

As newer Indian vaccines get developed, we’re also ramping up production capacity of existing vaccines. As our production increases, we’ll be able to resume vaccine supplies to others too. For this the supply chains of raw materials must be kept open: PM at Global COVID-19 summit pic.twitter.com/SHnuwo3dnq

— ANI (@ANI) September 22, 2021