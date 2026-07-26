धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दुनिया की नजर... CJP आंदोलन को इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह देखा?

नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद से शुरू हुआ CJP आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे के बाद वैश्विक चर्चा का विषय बन गया. अलग-अलग इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया.

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विदेशी मीडिया ने CJP आंदोलन को अलग-अलग नजरिए से कवर किया.

रॉयटर्स ने इसे सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताया.

CNN और Al Jazeera ने युवाओं की नाराजगी और जवाबदेही पर फोकस किया.

BBC, Guardian और SCMP ने आंदोलन के सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं को प्रमुखता दी.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद (NEET Paper Leak) को लेकर शुरू हुआ CJP का आंदोलन धीरे-धीरे देश की सीमाओं से बाहर भी चर्चा का विषय बन गया. दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. अलग-अलग वैश्विक समाचार संस्थानों ने इस घटनाक्रम को अपने-अपने नजरिए से देखा. किसी ने इसे सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती बताया, तो किसी ने युवाओं की बढ़ती नाराजगी और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों से जोड़कर पेश किया.

इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बताया. रिपोर्ट में कहा गया कि ये फैसला ऐसे समय आया जब छात्र आंदोलन लगातार तेज हो रहा था. एजेंसी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया. रॉयटर्स ने ये भी उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीति का अहम मुद्दा बना दिया.

CNN: युवाओं की नाराजगी पर खास जोर

अमेरिकी समाचार नेटवर्क CNN ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं माना. उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये आंदोलन युवाओं के भीतर बढ़ रही असंतुष्टि का प्रतीक बन गया. नेटवर्क ने शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों को भी आंदोलन से जोड़ते हुए लिखा कि छात्रों की मांगें सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहीं. CNN ने इसे मोदी सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती बताया, जिसने शासन व्यवस्था और युवाओं की उम्मीदों पर नई बहस छेड़ दी.

BBC: छात्र आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भ

बीबीसी ने CJP आंदोलन की तुलना भारत के पुराने छात्र आंदोलनों से करते हुए इसे हाल के सालों के बड़े छात्र प्रदर्शनों में शामिल बताया. रिपोर्ट में कहा गया कि देश के इतिहास में कई छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की है, जबकि कुछ समय के साथ कमजोर भी पड़ गए. बीबीसी के अनुसार, इस आंदोलन की खास बात ये रही कि इसमें शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ शासन और नीतियों को लेकर भी व्यापक चर्चा देखने को मिली. हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि किसी भी आंदोलन की वास्तविक ताकत समय के साथ ही तय होती है.

The Guardian: सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल

ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में आंदोलन के राजनीतिक पहलुओं से ज्यादा सामाजिक प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया. अखबार ने लिखा कि प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने भारतीय फिल्म और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियों की चुप्पी पर सवाल उठाए. रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों का मानना था कि कई चर्चित चेहरे वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन देश के भीतर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया देर से आई या बिल्कुल नहीं आई.

Al Jazeera: सरकार के खिलाफ सार्वजनिक असंतोष

अल जज़ीरा ने आंदोलन को हाल के वर्षों में सरकार के खिलाफ सबसे प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शनों में से एक बताया. रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद से हुई, लेकिन समय के साथ इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भी जुड़ गए. चैनल ने इसे युवाओं की व्यापक नाराजगी का संकेत बताया और कहा कि आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था को लेकर बहस को तेज कर दिया.

SCMP: कैंपस से निकलकर सड़कों तक

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आंदोलन केवल विश्वविद्यालय परिसरों तक सीमित नहीं रहा. समय के साथ इसमें अलग-अलग सामाजिक संगठनों और राजनीतिक समूहों का समर्थन भी जुड़ता गया. अखबार के अनुसार, इस आंदोलन ने रोजगार, शिक्षा और शासन से जुड़े मुद्दों पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा को जन्म दिया और इसे हाल के वर्षों के बड़े जन आंदोलनों में गिना.

हर संस्थान का नजरिया अलग, लेकिन चर्चा एक ही मुद्दे पर

विदेशी मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग का तरीका अलग-अलग रहा, लेकिन लगभग सभी ने इस आंदोलन को सामान्य छात्र प्रदर्शन से कहीं बड़ा माना. किसी ने इसे राजनीतिक चुनौती बताया, किसी ने युवाओं की आवाज, तो किसी ने शिक्षा और रोजगार से जुड़े व्यापक असंतोष का प्रतीक माना. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह आंदोलन केवल भारत की खबर नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शासन, जवाबदेही और युवाओं की आकांक्षाओं पर चर्चा का विषय बन गया.