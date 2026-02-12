Hindi India Hindi

Global Risks Report Top 10 Major Threats World Will Be Facing By 2036

2036 तक दुनिया के सामने खड़े होंगे ये 10 बड़े खतरे! कौन-कौन से देश हैं इनके लिए तैयार?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 ने भविष्य को लेकर एक डरावनी तस्वीर पेश की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, आने वाला दशक न केवल आर्थिक मंदी बल्कि एआई और पर्यावरण संकट जैसी गंभीर चुनौतियों से भरा होगा.

AI Image

Global Risks Report: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 हाल ही में जारी की गई है, जो आने वाले दशक के लिए दुनिया के सामने खड़े बड़े खतरों की चेतावनी देती है. आसान शब्दों में कहें तो यह रिपोर्ट उन समस्याओं का एक प्रोग्रेस कार्ड है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रकृति और समाज को हिला सकती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का भविष्य फिलहाल काफी धुंधला नजर आ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चुनौतियां घटने के बजाय बढ़ेंगी. लगभग 50% विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दो साल बहुत उथल-पुथल भरे रहेंगे.

रिपोर्ट क्या कहती है?

अगले 10 वर्षों के लिए यह चिंता और बढ़कर 57% हो गई है. इसका मतलब है कि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगले दशक में दुनिया और अधिक अस्थिर और तूफानी हो सकती है. रिपोर्ट में वैश्विक जोखिम का मतलब ऐसी घटनाओं से है, जो अगर घटती हैं, तो दुनिया की जीडीपी, जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं. रिपोर्ट में मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है- अर्थव्यवस्था, तकनीक और पर्यावरण.

आर्थिक चुनौतियां

2026 की शुरुआत में आर्थिक मंदी अभी भी दुनिया के शीर्ष 10 खतरों में बनी हुई है. दिलचस्प बात यह है कि अगले दो साल के लिए यह खतरा 11वें स्थान पर है, लेकिन लंबी अवधि (10 साल) में यह 19वें स्थान पर खिसक जाता है. इसका मतलब है कि दुनिया को फिलहाल आर्थिक झटकों का डर ज्यादा है.

तकनीक और एआई का साया

तकनीकी क्षेत्र में गलत सूचना और भ्रामक खबरें सबसे बड़े खतरे बनकर उभरी हैं. अगले दो सालों में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नकारात्मक परिणामों को लेकर डर तेजी से बढ़ा है. 10 साल के नजरिए से देखें तो एआई का खतरा 30वें स्थान से छलांग लगाकर सीधा 5वें स्थान पर आ गया है.

पर्यावरण सबसे बड़ी लंबी चुनौती

पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं फिलहाल छोटी अवधि की चिंताओं के पीछे दबती दिख रही हैं, लेकिन 10 साल के नजरिए से ये सबसे घातक हैं. जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

Add India.com as a Preferred Source

शीर्ष 10 खतरों की सूची

रिपोर्ट ने खतरों को तीन श्रेणियों में बांटा है. यहां उनकी गंभीरता के आधार पर रैंकिंग दी गई है-

तात्कालिक खतरे (2026 में अभी क्या है?)

अभी सबसे ज्यादा डर देशों के बीच आर्थिक टकराव और सशस्त्र संघर्षों का है. इसके बाद चरम मौसम, समाज में बढ़ता बंटवारा, गलत सूचनाएं, आर्थिक मंदी और मानवाधिकारों का हनन प्रमुख हैं. साइबर सुरक्षा और बढ़ती असमानता भी इस सूची में शामिल हैं.

अगले 2 साल के जोखिम

देशों के बीच आर्थिक खींचतान गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार समाज का ध्रुवीकरण मौसम की चरम घटनाएं- बाढ़, सूखा आदि देशों के बीच युद्ध साइबर असुरक्षा अमीरी-गरीबी के बीच बढ़ती खाई मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में कमी बढ़ता प्रदूषण मजबूरी में होने वाला पलायन

अगले 10 साल के जोखिम

जब हम 10 साल आगे की सोचते हैं, तो पर्यावरण और तकनीक हावी हो जाते हैं-

चरम मौसम की घटनाएं- नंबर 1 खतरा जैव विविधता का नुकसान और इकोसिस्टम का खत्म होना पृथ्वी के पर्यावरण तंत्र में विनाशकारी बदलाव गलत और भ्रामक सूचनाएं एआई के खतरनाक परिणाम प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, भोजन की कमी सामाजिक असमानता साइबर असुरक्षा समाज में बढ़ता आपसी मनमुटाव प्रदूषण

ये रिपोर्ट हमें चेतावनी देती है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक और प्रकृति दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं. अगले दो साल जहां राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती भरे हैं, वहीं अगला दशक पर्यावरण और तकनीक को संभालने की परीक्षा लेगा. यदि दुनिया के देश मिलकर इन खतरों पर ध्यान नहीं देते, तो भविष्य तूफानी हो सकता है.