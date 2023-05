Hindi India Hindi

Go First ने 2 दिन के लिए कैंसिल की सभी उड़ानें तो मिल गया DGCA का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

गो फर्स्ट ने अपनी एयरलाइंस की सभी उड़ानों को 2 और 3 मई को कैंसल कर दिया है. वहीं अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

DGCA Issued Notice To Go First

DGCA Issued Notice To Go First: एयरलाइंस की दुनिया में जानी- मानी कंपनी गो फर्स्ट (Go First) ने अपनी एयरलाइंस की सभी उड़ानों को 2 और 3 मई को कैंसल कर दिया है. कंपनी ने इसके पीछे का कारण फ्लीट में आ रही दिक्कत और फंड में कमी बताया है.

इसी के चलते कंपनी ने अगले दो दिनों के लिए नई बुकिंग रोक दी है. वहीं अब नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) issues a show cause notice to Go First after the airline cancels fresh bookings from 3-4 May. pic.twitter.com/gwTi4nmZ6x — ANI (@ANI) May 2, 2023

