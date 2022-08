कोयंबटूर (तमिलनाडु): देश की विमानन कंपनी ‘गो फर्स्ट’ (Go First) के एक विमान में अचानक स्मोक अलार्म बजने लगा. लोगों को लगा की आग लग गई या स्मोकिंग के धुएं से चेतावनी अलार्म बजा. आनन-फानन फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में 92 यात्री सवार थे. जो बेहद दहशत में थे. बताया जा रहा है कि गलत ‘स्मोक अलार्म’ (धुआं संबंधी चेतावनी) के कारण उड़ान के बीच कोयंबटूर हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा.Also Read - गो फर्स्ट की अहमदाबाद-चंडीगढ़ फ्लाइट पक्षी के टकराने के बाद डायवर्ट की गई : DGCA

ये विमान बेंगलुरु से माले जा रहा था. उन्होंने बताया कि विमान के दोनों इंजन कथित रूप से गर्म हो गए थे, इसलिए ‘स्मोक अलार्म’ सक्रिय हो गया. उन्होंने बताया कि इंजीनियरों ने इंजनों की पड़ताल करने के बाद बताया कि अलार्म में कुछ गड़बड़ी थी और विमान उड़ान भरने के लिए बिलकुल सही स्थिति में है. Also Read - Ministery Of Civil Aviation: बोर्डिंग पास को लेकर नागरिकों ने की शिकायत, तो Jyotiraditya Scindia ने ले लिया बड़ा फैसला | Watch Video

A Go First flight, carrying 92 passengers, from Bengaluru to Malé (Maldives) had an emergency landing today at 12pm at Coimbatore airport after the engine overheat warning bell rang, an hour after the takeoff. All passengers safely disembarked: Airport officials pic.twitter.com/sBqSRTBHA5

— ANI (@ANI) August 12, 2022