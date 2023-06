Hindi India Hindi

Go First flights Cancelled: गो फर्स्ट की फ्लाइट्स 30 जून 2023 तक रद्द, कंपनी ने जारी किया ये बयान

गो फर्स्ट कंपनी ने जारी बयान में खेद जताते हुए कहा, 30 जून 2023 तक शेडेयूल की गईं गो फर्स्ट फ्लाइट्स रद्द की गईं हैं, हम जल्द ही बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे

(फाइल फोटो)

Go First flights Cancelled: गो फर्स्ट उड़ानें ( Go First flights) परिचालन (operational reasons) कारणों से आज मंगलवार से 30 जून 2023 तक रद्द कर दी गई हैं. कंपनी ने आज बयान जारी करके यह बात कही है. कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमें आपको सूचना देते हुए खेद है कि 30 जून 2023 तक शेडेयूल की गईं गो फर्स्ट फ्लाइट्स रद्द की गईं हैं. हम फ्लाइट्स कैंसिल होने से असुविधा के लिए क्षमा मांगते हैं.

कंपनी ने अपने बयान में कहा, हम स्वीकार करते हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से आपकी यात्रा के प्लान में बाधा हुई है, हम आपको सभी सहायता के लिए तैयार हैं, जो हम कर सकते हैं.

Due to operational reasons, Go First flights until 30th June 2023 are cancelled pic.twitter.com/9TZeft7fcg — ANI (@ANI) June 27, 2023

कंपनी ने कहा, जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने एक तात्कालिक समाधान और आपरेशन रिवाइवल के लिए एप्लिकेशन फाइल की है. हम जल्द ही बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे. आपके धैर्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.

