Go First Update: 3, 4 और 5...दो नहीं तीन दिन कैंसल रहेंगी गो फर्स्ट की उड़ानें, जानें यात्रियों को कैसे और कितना मिलेगा रिफंड?

Go First Flight Cancelled: अगर आपने भी गो फर्स्ट एयरलाइंस में टिकट बुक किया है तो यह खबर आपके काम की है. गो फर्स्ट एयरलाइंस की तरफ से एक और अपडेट दिया गया है. अब Go First की सभी उड़ानें 2 नहीं बल्कि तीन दिन रद्द रहेंगी. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर बताया कि 3, 4 और 5 मई को सभी फ्लाइट कैंसल (Go First Airlines Update) रहेंगी. इसके साथ-साथ गो फर्स्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि यात्रियों को उनका रिफंड कैसे मिलेगा.

Due to operational reasons, GoFirst flights for 3rd, 4th and 5th May 2023 have been cancelled. We sincerely apologise to our loyal customers. Please visit https://t.co/qRNQ4oQROr for more information. We assure that we’ll be back with more information soon. #GoFirst pic.twitter.com/QAJlL017QS — GO FIRST (@GoFirstairways) May 2, 2023