Go First में क्या आपने भी बुक किया है टिकट? 2 दिन कैंसल रहेंगी उड़ानें; एयरलाइंस ने दिया यह अपडेट

Go First Flight Cancelled: गो फर्स्ट एयरलाइंस की सभी उड़ानें 2 और 3 मई को कैंसल (Go First Airlines Update) रहेंगी. एयरलाइंस कंपनी ने डीजीसीए (DGCA) को इसकी जानकारी दी है.

Go First Flight Cancelled: अगर आपने भी गो फर्स्ट एयरलाइंस में टिकट बुक किया है तो यह खबर आपके काम की है. गो फर्स्ट एयरलाइंस की सभी उड़ानें 2 और 3 मई को कैंसल (Go First Airlines Update) रहेंगी. एयरलाइंस कंपनी ने डीजीसीए (DGCA) को इसकी जानकारी दी है. बता दें कि गो फर्स्ट (Go First) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी (NCLT) के सामने स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, गो फर्स्ट ने फ्लीट की दिक्कतों और फंड की कमी के चलते अगले दो दिनों के लिए नई बुकिंग रोक दी है.

Go First Airlines informed DGCA that all its flights will remain cancelled on 3rd and 4th of May: DGCA pic.twitter.com/tHvJt5zB6n — ANI (@ANI) May 2, 2023

इसके साथ ही एयरलाइन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की दिल्ली पीठ में स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए भी आवेदन किया है. गो फर्स्ट प्रमुख कौशिक खोना ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि एयरलाइन को प्रैट एंड व्हिटनी (पीएंडडब्ल्यू) से इंजन की आपूर्ति नहीं मिलने की वजह से अपने बेड़े के आधे से अधिक यानी 28 विमानों को खड़ा करना पड़ा है. इस वजह से एयरलाइन के समक्ष नकदी का संकट पैदा हो गया है. उन्होंने कहा, ‘दिवाला समाधान के लिए आवेदन करना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लेकिन कंपनी के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना जरूरी था.’

एयरलाइन ने सरकार को भी इन घटनाक्रमों की जानकारी दे दी है. साथ ही वह नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने जा रही है. खोना ने कहा कि एयरलाइन की उड़ानें तीन और चार मई को निलंबित रहेंगी. उसके बाद उड़ानों का परिचालन फिर शुरू होगा. गो फर्स्ट के कर्मचारियों की संख्या 5,000 से अधिक है.

(इनपुट: ANI,PTI)

