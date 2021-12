Goa Assembly Election 2022: गोवा विधानसभा चुनाव के चलते गोवा में सक्रिय ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बीजेपी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है. ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गोवा (Goa Chunav) में बीजेपी का अंत चाहती हूं. बीजेपी को हारने के लिए सबको एक साथ आगे आना होगा. मैं नहीं चाहती हूं कोई बाहरी आकर गोवा को नियंत्रित करे.Also Read - Karnataka MLC Polls Results Updates: भाजपा ने 12 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 11 पर मिली जीत; दोनों पार्टियां बहुमत से दूर

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूं. मैं भी ब्राह्मण हूं. मुझे बीजेपी से किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए गोवा में हराने का संकल्प लिया.

We want BJP to end in Goa. Everyone needs to unite to defeat BJP in Goa. I didn’t come to counter you, I don’t want outsiders to control Goa…I also belong to a Brahmin family, I am a Brahmin. I don’t need to take a character certificate from BJP: WB CM Mamata Banerjee in Goa pic.twitter.com/xakvWb0xdI

