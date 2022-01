Goa Assembly Election 2022: अगले महीने के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए BJP द्वारा टिकट नहीं देने से नाराज, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत पारसेकर (Laxmikant Parsekar) ने शनिवार को कहा कि वह सत्तारूढ़ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे. बातचीत में उन्होंने कहा कि 65 साल के नेता ने कहा कि वह पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं और आज शाम तक अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंप देंगे. पारसेकर (Laxmikant Parsekar) फिलहाल आगामी गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणा-पत्र समिति के प्रमुख हैं और पार्टी को कोर समिति के भी सदस्य हैं.Also Read - UP Elections 2022: यूपी में AIMIM का दो पार्टियों से गठबंधन, ओवैसी बोले- जीते तो बनेंगे दो सीएम

Former Goa chief minister and senior BJP leader Laxmikant Parsekar, who was denied ticket by the party for the upcoming state Assembly elections, said he will resign from the ruling party.

