Goa Assembly Elections 2022: गोवा में पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को आप में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी छोड़ने की जरुरत नहीं है. बस उनसे एक अपील की है कि अपने बच्चों और गोवा के भविष्य के लिए इस चुनाव में झाड़ू (आप का चुनाव चिन्ह) पर वोट करें. केजरीवाल ने आज गुरुवार को गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस चुनाव वो अपनी पार्टी को अनदेखा करें.Also Read - Punjab News: पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की सभा में हमला, कई कार्यकर्ता घायल

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गोवा वासियों को भ्रष्टाचार मुक्त और कट्टर ईमानदार सरकार देने के इरादे से अपने सभी प्रत्याशियों से एक एफिडेविट साइन कराया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी के गोवा में सीएम चेहरा अमित पालेकर ने सभी प्रत्याशियों को इस बात की सपथ दिलाई. इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी कट्टर ईमानदार होंगे. चुनाव जीतने के बाद ना कभी बिकेंगे और ना कभी दूसरी पार्टी में जाएंगे. गोवा में पिछले एक-दो चुनावों से देखा जा रहा है कि जीतने के बाद एमएलए भाजपा में चले जाते हैं. वे एक तरह से अपने मतदाताओं के वोट को बेच देते हैं, जो उनके साथ धोखा है. Also Read - Goa Assembly Election 2022: विकास और स्थिर सरकार के साथ ही 'गोल्डन गोवा' बनाने का वादा कर रहे प्रमोद सावंत

Workers of BJP, Congress & other parties need not leave their parties & join AAP. But I have a request: vote for broom (AAP symbol) in this Assembly election for the sake of the future of your children & Goa. Please ignore your party this time: AAP chief Arvind Kejriwal in Goa pic.twitter.com/24nyfEW5Dy

— ANI (@ANI) February 3, 2022