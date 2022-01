Goa Assembly Election 2022: आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के बाद अब गोवा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने का ऐलान कर दिया है. आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 19 जनवरी को गोवा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे. आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. इससे पहले सोमवार को ही केजरीवाल ने कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से गोवा की जनता का नहीं, बल्कि BJP को फायदा हो रहा है. कांग्रेस के 17 विधायकों में से 15 BJP में चले गए. केजरीवाल ने कहा, ‘कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है कि उसको मिला हर वोट BJP के पास सुरक्षित ढंग से चला जाएगा. बीजेपी को वोट देने के लिए सुरक्षित रास्ता कांग्रेस से होकर जाता है.’Also Read - Sangeet Som Profile: भाजपा के फायरब्रांड नेता संगीत सोम के बारे में जानें सब कुछ

हाल ही में केजरीवाल ने राज्य में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए थे. केजरीवाल ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये देने का वादा किया है. उन्होंने वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनी तो गोवा में 24 घन्टे मुफ्त बिजली और पानी होगा. सड़कों को सुधारा जाएगा और सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. पर्यटन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा.

Aam Aadmi Party national convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal to announce party's CM candidate for Goa during a press conference in Panaji on January 19

(file photo) pic.twitter.com/ql67Jvipg0

