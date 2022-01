Goa Assembly Polls 2022: गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) के बेटे उत्पल पर्रिकर (Utpal Parrikar) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और पणजी (Panji) से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया. सत्तारूढ़ दल BJP ने पणजी सीट से मौजूदा विधायक अतानासियो मॉन्सरेट को मैदान में उतारा है, जिसका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक मनोहर पर्रिकर ने किया. उत्पल पर्रिकर ने कहा, ‘मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था. मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मैं पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफा एक औपचारिकता थी, लेकिन भाजपा ‘हमेशा मेरे दिल में रहेगी.’ उन्होंने कहा, ‘यह मेरे लिए एक मुश्किल विकल्प है, मैं यह गोवा के लोगों के लिए कर रहा हूं. मेरे राजनीतिक भविष्य को लेकर किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए, वह गोवा के लोग करेंगे.’Also Read - शादी के कार्ड पर किसान आंदोलन की झलक, दूल्हे ने लिखवाया- जंग अभी जारी है, MSP की बारी है

I will be contesting as an Independent candidate from Panaji constituency: Utpal Parrikar, son of late former CM Manohar Parrikar#GoaElections pic.twitter.com/FsBomEeRwk

— ANI (@ANI) January 21, 2022