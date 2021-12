पणजी: गोवा में सत्‍तारूढ़ पार्टी की एक विधायक ने विधानसभा चुनाव 2022 (Goa Assembly Elections 2022) करीब आने के वक्‍त दिया है. भाजपा विधायक अलीना सल्दान्हा (BJP’s Alina Saldanha ) ने पार्टी तथा राज्य विधानसभा से आज बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) अब वैसा संगठन नहीं रहा, जो 2012 में उनके शामिल होने के दौरान था.Also Read - UP की योगी सरकार ने दी लाखों कर्मचारियों को सौगात, बढ़ाया महंगाई भत्‍ता

Goa BJP’s Alina Saldanha resigns as an MLA of the party

She says, “I resigned because the party that late Mathany Saldanha had joined, & after his demise I stepped into his shoes, is no longer the same. It seems to have forgotten all its principles & there’s bedlam in the state” pic.twitter.com/BRI19GOjgB

